Corona-Zahlen in Deutschland trotz des Lockdowns hoch

Angela Merkel will „Mega Lockdown“

Wann ist der nächste Corona-Gipfel?

Neue Corona-Regeln zu ÖPNV, Ausgangssperre, Homeoffice - Was ist von den geplanten Beschlüssen beim Treffen mit Merkel und den Ministerpräsidenten betroffen?

Wann ist das nächste Treffen mit Merkel und den Ministerpräsidenten?

Schon kommende Woche am Dienstag, den 19.1. oder Mittwoch, den 20.1.2021 will die Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Das machte Merkel am Donnerstagabend in der Online-Sitzung des CDU-Präsidiums zur Vorbereitung des Wahlparteitags der CDU am Freitag und Samstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von mehreren Teilnehmern deutlich.

Corona-Treffen auf EU-Ebene geplant - Keine Öffnungen

Es gebe derzeit keinen Spielraum für Öffnungen. Einen Termin für das nächste Treffen mit den Regierungschefs der Länder nannte Merkel demnach nicht. In der kommenden Woche solle die Entwicklung der Pandemie zudem auf europäischer Ebene mit allen EU-Staats- und Regierungschefs diskutiert werden, sagte die Kanzlerin nach diesen Angaben weiter.

Video RKI will niedrigere Fallzahlen - mehr Homeoffice gefordert Mehr zum Video

Sorge vor Corona-Mutation aus Großbritannien - erneut Fälle in BW

Wo liegt der Schwerpunkt des nächsten Corona Gipfels?

Nach weiteren Angaben sind Montag oder Dienstag kommender Woche als Termin für die nächste Ministerpräsidentenkonferenz mit Merkel im Gespräch. Eine Festlegung gebe es aber noch nicht. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sagte nach diesen Informationen, die nächste Sitzung solle so bald wie möglich stattfinden. Ein Schwerpunkt der Beratungen müsse auf die Altenheime gelegt werden.

Angela Merkel: Keine Einstellung von ÖPNV und Fernverkehr wegen Corona

Einen Bericht der „Bild“-Zeitung, wonach im Kanzleramt über die Einstellung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs nachgedacht werde, wies Merkel nach Angaben mehrerer Teilnehmer zurück.