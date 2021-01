Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt trotz des Lockdowns

Hoffnungen in Deutschland ruhen aktuell auf einer möglichen Verlängerung des Lockdowns über den 31.1.2021 hinaus

Dabei sind Verschärfungen der Corona-Regeln, wie einer FFP-2-Maskenpflicht im Gespräch

Vor allem aber setzen Politiker und Forscher - auch weltweit - auf eine Herdenimmunität und Impfungen gegen das Coronavirus und seine zunehmende Zahl an Mutationen

Der Start der Impfung der Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus läuft noch immer stockend. Bisher sind - Stand Donnerstag, 14.1.2021 - nur knapp 845.000 Menschen in der Bundesrepublik geimpft, das entspricht etwa einem Prozent der Bevölkerung. Dabei sind diese Menschen bisher lediglich einmal geimpft, eine zweite Impfdosis ist bei den beiden aktuell zugelassenen Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna binnen 21 Tagen nötig. Um die so genannte Herdenimmunität zu erreichen, müssten Schätzungen zufolge mehr als 60 Prozent der Bevölkerung geimpft werden.

Zum Vergleich: In den USA sind seit dem Start der Impfkampagne mehr als 10 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Damit erhielten rund 3,1 Prozent aller 330 Millionen Menschen dort bislang ihre erste Impfdosis.

Bis zu sieben Corona-Impfstoffe in 2021 erwartet

Zulassung durch die EMA prüft das Paul-Ehrlich-Institut die Impfstoff-Chargen für Deutschland. Weitere Kandidaten und Unternehmen für Corona-Impfstoffe sind neben Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca sowie Johnson & Johnson unter anderem Curevac, Sanofi-GSK und Valneva. Der Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts in Langen (Hessen), Klaus Cichutek, rechnet in diesem Jahr mit "sechs bis sieben" weiteren Anträgen auf die Zulassung von Impfstoffen. „Da bestehen gute Aussichten, dass weitere Impfstoffprodukte im Laufe des Jahres auf den Markt kommen", sagte er im Interview mit RTL und NTV. Nach derdurch die EMA prüft dasdie Impfstoff-Chargen für Deutschland. Weitere Kandidaten und Unternehmen für Corona-Impfstoffe sind neben Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca sowie Johnson & Johnson unter anderem, Sanofi-GSK und Valneva.

Bisher zwei Impfstoffe in Deutschland gegen Corona zugelassen - zwei weitere folgen

zwei Impfstoffe in Deutschland zugelassen. Der erste war das von der Mainzer Firma Biontech und dem US-Pharma-Riesen Pfizer entwickelte Mittel „Comirnaty“, der zweite, Moderna, kommt aus den USA. Zwei weitere Impfstoffe sollen bald von der Astrazeneca und ein Stoff des Konzerns Johnson & Johnson. Aktuell sindin Deutschland zugelassen. Der erste war das von der Mainzer Firmaund dem US-Pharma-Riesenentwickelte Mittel, der zweite,, kommt aus den USA. Zwei weitere Impfstoffe sollen bald von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zugelassen werden: Der britisch-schwedische Impfstoff vonund ein Stoff des Konzerns

Wirksamkeit, Kosten, Eigenschaften: Vier aktuelle Impfstoffe im Vergleich

Wirksamkeit, Wirkweise, Kosten, Lagerung und Zahl der notwendigen Impfdosen. Unklar ist zurzeit, wie lange die Impfungen genau schützen und ob der Geimpfte ansteckend ist, also ob er das Virus noch weitergeben kann. Optimistisch sind Experten, dass die Impfungen auch bei der Coronavirus-Variante B117 funktionieren, die in Auswahl des Impfstoffes hat man im Zuge der Massenimpfung derzeit nicht. Die beiden Impfstoffe, mit denen bereits Menschen in Deutschland geimpft werden und die beiden weiteren, welche bald folgen sollen, unterscheiden sich teilweise in Bezug aufundder notwendigen. Unklar ist zurzeit,die Impfungen genauund ob der Geimpfteist, also ob er das Virus noch weitergeben kann. Optimistisch sind Experten, dass die Impfungen auch bei derfunktionieren, die in Großbritannien entdeckt wurde und als besonders ansteckend gilt. Einen Anspruch auf einedes Impfstoffes hat man im Zuge der Massenimpfung derzeit nicht.

Hier die aktuell vier wichtigsten Impfstoffe im Vergleich:

Corona Impfstoff von Biontech/Pfizer

Bei Biontech handelt es sich um den ersten in Deutschland zugelassenen Corona-Impfstoff.

Biontech ist ein „mRNA-Impfstoff“. Das Kürzel steht für „Messenger“ (Bote) und „RNA“ für ribonucleic acid (Deutsch: Ribonukleinsäure). Vorher wurde noch kein Impfstoff dieser Art für den Menschen zugelassen. Mit der mRNA enthalten die Impfstoffe quasi die Bauanleitung für einen Bestandteil des Covid-19-Erregers SARS-CoV-2. Auf dieser Grundlage stellen die menschlichen Zellen das Virusprotein her. Gegen dieses entwickelt der Körper dann seine Immunantwort. Entgegen kursierender Gerüchte wird die mRNA dabei nicht in das Erbgut (DNA) des Menschen eingebaut.

Bei Biontech/Pfizer sind zwei Impfungen notwendig, der zu Impfende bekommt im Abstand von etwa 21 Tagen jeweils eine Dosis.

Der Pfizer-Impfstoff zeigte in Studien eine Wirksamkeit von 95 Prozent, gemessen sieben Tage nach der zweiten Dosis.

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer muss bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden. Der Pfizer-Impfstoff kann nach dem Auftauen im Kühlschrank gelagert, muss aber binnen fünf Tagen aufgebraucht werden.

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer kostet 12 Euro pro Dosis.

Corona Impfstoff von Moderna

„mRNA-1273“ ist der zweite in der EU zugelassene Corona-Impfstoff. Das Präparat von Moderna mit dem offiziellen Namenist der zweite in der EU zugelassene Corona-Impfstoff.

Auch bei Moderna handelt es sich um einen so genannten mRNA-Impfstoff.

Bei Moderna sind zwei Impfungen notwendig, der zu Impfende bekommt im Abstand von etwa vier Wochen jeweils eine Dosis.

Das US-Unternehmen Moderna nennt eine Wirksamkeit von 94,1 Prozent - gemessen 14 Tage nach der zweiten Dosis.

Der Moderna-Impfstoff muss bei etwa minus 20 Grad Celsius gelagert werden. Nach dem Auftauen ist er 30 Tage bei Kühlschranktemperatur und zwölf Stunden bei Raumtemperatur stabil.

Das Moderna-Mittel ist mit umgerechnet 14,81 Euro pro Dosis am teuersten.

Corona Impfstoff von Astrazeneca

Zulassung seines Corona-Impfstoffes bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA beantragt. Der Impfstoff könnte Ende Januar 2021 zugelassen werden und wäre damit nach den Wirkstoffen von Biontech/Pifzer und Moderna das dritte in der EU eingesetzte Vakzin. Er könnte das Problem der Der schwedisch-britische Pharmakonzern Astrazeneca hat dieseines Corona-Impfstoffes bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA beantragt. Der Impfstoff könntezugelassen werden und wäre damit nach den Wirkstoffen von Biontech/Pifzer und Moderna das dritte in der EU eingesetzte Vakzin. Er könnte das Problem der Impfstoff-Knappheit in der EU erleichtern.

Der Impfstoff basiert auf einer abgeschwächten Variante eines Erkältungsvirus, das normalerweise Schimpansen befällt. Dieses sogenannte Vektorvirus wurde genetisch so verändert, dass es beim Menschen eine Immunabwehr gegen das Coronavirus erzeugt.

Der Impfstoff ist im Vergleich zu den anderen mit weniger als 2 Euro deutlich preiswerter als die anderen.

Er kann im Gegensatz zu dem von Biontech/Pfizer und Moderna bei normaler Kühlschranktemperatur für sechs Monate gelagert werden.

Nach vorläufigen Daten ist das Mittel etwas weniger wirksam als die neuartigen mRNA-Wirkstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Durch Zufall stellte Astrazeneca fest, dass die Wirksamkeit seines Impfstoffes 90 Prozent betrug, wenn Probanden zunächst nur eine halbe Dosis und bei der zweiten Injektion einen Monat später eine ganze Dosis erhielten. Wenn beide Male eine volle Dosis gespritzt wurde, lag die Wirksamkeit hingegen nur bei 62 Prozent.

Dem Mittel von Astrazeneca hatte Großbritannien Ende 2020 als erstes Land der Welt eine Genehmigung erteilt.

Corona Impfstoff von Johnson & Johnson

Der US-Konzern Johnson & Johnson (J&J) könnte schon im Februar 2021 als vierter Hersteller einen Antrag auf Zulassung seines Corona-Impfstoffes in der EU stellen. Über diesen Stoff gibt es noch nicht so viele Informationen. Bekannt ist:

Es soll sich wie bei Astrazeneca um einen so genannten Vektorviren-Impfstoff handeln.

Der J&J-Impfstoff soll gegenüber den bisher zugelassenen Mitteln den Vorteil haben, dass nur eine Dosis für einen umfassenden Schutz ausreicht.

Zur Wirksamkeit gibt es noch keine Daten. In zwei bis drei Wochen werden die Ergebnisse der großen Phase-3-Patientenstudie mit den klinischen Daten wohl vorliegen, meldet „Business Insider“. Die Daten der vorherigen Studien hätten aber eine gute Wirksamkeit gezeigt.

Er soll leichter zu verarbeiten, zu lagern und zu transportieren sein als der Biontech/Pfizer-Impfstoff.

Das Mittel von Johnson & Johnson soll mit 6,98 Euro pro Dosis bedeutend billiger sein als die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna, und etwas teurer als der Stoff von Astrazeneca. Das Mittel wird für Europa in den Niederlanden produziert.

Laut „Wirtschaftswoche“ wird unter Wissenschaftlern „JNJ-78436735“, so der vorläufige Name des Impfstoffkandidaten von J&J, als Geheimtipp im Kampf gegen die Pandemie gehandelt. J&J will eine Milliarde Impfstoffdosen pro Jahr liefern, soll aber Produktionsprobleme haben.

Video Biontech-Impfstoff wird künftig auch in NRW produziert Mehr zum Video

Mögliche Risiken und Nebenwirkungen durch eine Corona-Impfung

Bei den beiden zurzeit angewendeten Impfstoffen gibt es wenige Nebenwirkungen. An der Phase-3-Studie von Biontech/Pfizer beteiligten sich etwa 44.000 Teilnehmer, bei Moderna waren es rund 30.000. Unabhängig vom Präparat gaben viele Studienteilnehmer folgende Symptome und Beschwerden an:

Schmerzen an der Injektionsstelle

Müdigkeit

Kopf- und Muskelschmerzen

Fieber und Schüttelfrost

Im Allgemeinen waren die Nebenwirkungen schwach bis mäßig und klangen nach kurzer Zeit ab. Bei beiden Impfstoffen traten die Begleiterscheinungen öfter bei der zweiten Impfdosis auf. Im Vergleich zu Grippe-Impfstoffen gab es häufiger Nebenwirkungen.