Da noch nicht genügend Impfstoff vorhanden ist, hat die Bundesregierung auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts festgelegt, wer zuerst geimpft wird. Doch woher weiß ich, ob ich oder ein Verwandter Teil dieser Gruppe sind? Was ist, wenn es mit dem zweiten Impftermin nicht klappt? Mehr dazu hier:

Während manche sehnsüchtig auf ihre Corona-Impfung warten, sind andere skeptisch: Vertragen sie die Impfung überhaupt? Was ist, wenn man an Vorerkrankungen leidet, Allergiker ist oder bestimmte Medikamente einnimmt? Der Chef der Virologie an der Uniklinik Ulm , Prof. Thomas Stamminger, klärt auf: