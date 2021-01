Bundesland Bayern prescht mal wieder vor: Ab Montag, 18. Januar 2021, gilt eine neue strenge Corona-Regel. Dasprescht mal wieder vor: Ab, gilt eine neue strenge Corona-Regel. In Bussen und Bahnen sowie in Geschäften wird das Tragen einer FFP2-Maske zur Pflicht . Bisher genügte dazu auch ein einfacher Mund-Nasen-Schutz - etwa eine wiederverwendbare Stoffmaske oder ein Tuch. Jetzt geht ohne die hochwertige Atemschutzmaske nichts mehr.

Wann muss eine FFP2-Maske getragen werden?

Wer mit Bus oder Bahn unterwegs ist, also im öffentlichen Personennahverkehr, muss eine solche Maske tragen. Auch beim Einkaufen in Geschäften wird die FFP2-Maske zur Pflicht.

Was ist eine FFP2-Maske?

FFP steht für „Filtering Face Pieces“, also grob übersetzt in etwa „filternde Gesichtsmaske“. Mund-Nase-Masken vom Typ FFP halten auch kleine Partikel aus der Luft zurück - und verhindern so, dass gesundheitsgefährdende Stoffe etwa in die Lunge gelangen.

Worin unterscheiden sich die Masken?

FFP-Masken werden in unterschiedliche Klassen unterteilt. Je höher die Zahl, desto höher der Schutz. FFP1-Masken schützen vor Staub, wie er bei handwerklichen Arbeiten entsteht. FFP2-Masken haben eine Schutzwirkung von mindestens 95 Prozent und filtern selbst kleine Partikel wie etwa Viren aus der Luft. Den höchsten Schutz bieten Masken der Klasse 3. Sie haben eine Schutzwirkung von mindestens 99 Prozent. Allerdings fällt dadurch auch das Atmen schwerer.

Welche Vorteile bieten FFP2-Masken?

Selbst- als auch den Fremdschutz effizient, sofern sie kein Ausatemventil haben. Einfache Mund-Nasen-Bedeckungen hielten kleinere Partikel nicht so gut ab und seien daher für den Selbstschutz nicht so gut geeignet. Masken mit Ausatemventil wiederum dienen einem Positionspapier der Gesellschaft zufolge nur dem Selbstschutz „und widersprechen daher dem Solidaritätskonzept, dass Mitmenschen durch kollektives Maskentragen geschützt werden“. FFP2-Masken sind nach Angaben der Gesellschaft für Aerosolforschung sowohl für den- als auch deneffizient, sofern sie kein Ausatemventil haben. Einfache Mund-Nasen-Bedeckungen hielten kleinere Partikel nicht so gut ab und seien daher für den Selbstschutz nicht so gut geeignet. Masken mitwiederum dienen einem Positionspapier der Gesellschaft zufolge nur dem Selbstschutz „und widersprechen daher dem Solidaritätskonzept, dass Mitmenschen durch kollektives Maskentragen geschützt werden“.

Wo kann ich FFP2-Masken kaufen?

Die Masken gibt es in den meisten Drogeriemärkten, Apotheken aber auch in Supermärkten und in Online-Shops. Grundsätzlich wichtig: Da auch gefälschte und unsichere FFP2-Masken im Umlauf sind, sollten Verbraucher auf ein CE-Zertifikat achten und sich beim Kauf ausführlich beraten lassen.

Was kosten FFP2-Masken?

Eine Maske kostet je nach Hersteller zwischen 2 und 12 Euro. Für Risikogruppen gibt es kostenlose bzw. vergünstigte Masken

Was muss ich beim Tragen von FFP2-Masken beachten?

Ganz wichtig: Die Maske muss richtig sitzen, Mund und Nase abdecken und an den Rändern dicht anliegen. Auch handelt es sich um ein Einwegprodukt. Die Maske darf insgesamt maximal acht Stunden lang getragen werden - wenn sie durchfeuchtet ist, muss sie ausgetauscht werden.