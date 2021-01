Bund und Länder beraten auf dem Corona Gipfel am 19.1 über die Corona-Regeln

Eine Verlängerung des Lockdown ist wahrscheinlich.

Eine Beschlussvorlage zeigt die Pläne der Kanzlerin für den ÖPNV.

Welche Regeln gelten in Bus und Bahn?

Abstand halten ist im morgendlichen Berufsverkehr in Bus und Bahn kaum möglich. Zu Stoßzeiten ist der ÖPNV immer noch voll. Das soll sich nun ändern. Doch wie ist umstritten. Möglich sind:

Reduzierung des Angebots

Obergrenzen bei den Fahrgästen

Mehr Busse und Bahnen und dadurch eine Entzerrung

Senkung des Ansteckungsrisikos durch FFP2-Maske

FFP2 Maske und Reduzierung: Diese Beschlüsse sind laut Beschlussvorlage geplant

Beschlussvorlage der Bundesregierung veröffentlicht worden. Die ÖPNV: Schon vor Beginn der Verhandlungen von Bund und Ländern am Dienstagnachmittag ist eineder Bundesregierung veröffentlicht worden. Die „Bild“ hatte zuerst darüber berichtet. Geplant sind demnach für den

Eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (FFP2-Maske) wie sie schon in Bayern gilt.

Weniger Busse und Bahnen im Nahverkehr

ÖPNV Definition: Was bedeutet ÖPNV?

Ist von der Einschränkung des ÖPNV die Rede, stellt sich die Frage, was das ist. ÖPNV steht für „Öffentlicher Personennahverkehr“. Es handelt sich dabei um den Personenverkehr, der die Grundversorgung an Transport von Menschen sicher. Davon zu unterscheiden ist der Individualverkehr (also zum Beispiel im eigenen Auto), der Güterverkehr (Warentransport) und der Fernverkehr. Regionalverkehr (also z.B. Regionalzüge) zählt hingegen normalerweise zum ÖPNV.

Auch Regionalbahnen gehören zum ÖPNV - das eigene Auto hingegen nicht.

Weniger ÖPNV? Verkehrsminister gegen Herunterfahren des Nahverkehr

Die Verkehrsministerkonferenz (VMK) hat vor den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise eine deutliche Empfehlung gegen das Herunterfahren von Öffentlichem Nahverkehr und Fernverkehr ausgesprochen. „Mobilität ist auch in der Corona-Krise ein hohes Gut der Daseinsvorsorge, von daher sehen wir ein Herunterfahren des ÖPNV oder Fernverkehr kritisch“, sagte die VMK-Vorsitzende, Bremens Senatorin Maike Schaefer (Grüne), nach einer Sonderkonferenz am Montag.

Betreiber für Ausweitung des Nahverkehrs

Anstelle einer Einschränkung des öffentlichen Nahverkehrs zur Eindämmung des Coronavirus könnte das Angebot der ÖPNV-Betreiber einem Medienbericht zufolge erweitert werden. "Nun prüfen Verkehrsunternehmen, ob man das Angebot nicht sogar noch ausbauen könnte, damit sich das Passagieraufkommen besser verteilt", sagte die Chefin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg, Susanne Henckel der "Welt" (Dienstagsausgabe).

Obergrenze für Fahrgäste sinnvoll?

Im Vorfeld des Bund-Länder-Treffens war diskutiert worden, ob Busse und Züge künftig weniger Reisende mitnehmen sollten. Das habe sich jedoch als nicht realisierbar erwiesen. "Im ÖPNV und Nahverkehr auf der Schiene ist eine Beschränkung der Kapazitäten kaum möglich", sagte Henckel und fügte hinzu: "Man kann ja schlecht einen Teil der Sitze mit Flatterband absperren".

