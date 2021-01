Bund und Länder haben einen harten Lockdown bis 31. Januar beschlossen. Die Corona-Regeln wurden nochmal verschärft

Eine FFP2-Maskenpflicht für den Nahverkehr und Geschäfte ist im Gespräch

In Bayern gelten diese Regeln bereits

FFP2-Masken sollen besser gegen die Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Um die Verbreitung des Virus weiter einzudämmen, wird beiden Beratungen von Bund und Ländern am Dienstag auch eine FFP2-Maskenpflicht im Bahnverkehr diskutiert.

Kommt die FFP2-Maskenpflicht?

„Es liegt eine Auswahl von Möglichkeiten auf dem Tisch“, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier der „Rheinischen Post“. Er nannte neben der FFP2-Maskenpflicht im Bahnverkehr und den Ausgangssperren auch eine Homeoffice-Pflicht und deutlichere Kontaktbeschränkungen.

Corona Regeln Bayern: Wo ist FFP2-Maskenpflicht?

Seit Montag gilt eine FFP2-Maskenpflicht in Bayern. Hier muss man in Bayern die speziellen Masken tragen:

in Bussen,

Trams,

U- und S-Bahnen

sowie in allen Geschäften

Woran erkenne ich eine FFP2-Maske? Wie die FFP2-Maske reinigen?

Nächtliche Ausgangssperre in ganz Deutschland?

Auch eine nächtliche Ausgangssperre gilt im Freistaat bereits. Vor den Beratungen am Dienstag sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sein eigenes Bundesland im Kampf gegen die Pandemie deshalb auch bereits gut aufgestellt. „Wir brauchen da an keiner Schraube mehr, glaub ich, ziehen“, sagte der CSU-Chef in der ARD-Talkshow „Anne Will“.

Vorbild Bayern und Frankreich: Nächtliche Ausgangssperren in ganz Deutschland?

Söder sieht die Vorschriften in Bayern als eine Art Blaupause für Bundesregelungen. Nach Informationen des „Business Insiders“ will das Kanzleramt sogar eine bundesweit einheitliche nächtliche Ausgangssperre einführen, wie es sie bereits in Frankreich oder anderen Nachbarstaaten gibt. Aus den Bundesländern ist aber auch zu vernehmen, dass derzeit alles diskutiert werde, was diskutiert werden könne.

Politiker werden von RKI-Chef und Virologe Drosten beraten

Vor der Bund-Länder-Schalte gibt es also noch einiges an Abstimmungsbedarf. Heute lassen sich die Spitzen von Bund und Ländern von führenden Wissenschaftlern über neue Erkenntnisse informieren. „Da sind die dabei, die sie alle kennen“, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bei „Anne Will“ und nannte namentlich den RKI-Präsidenten Lothar Wieler und den Charité-Virologen Christian Drosten.

Ende der Pandemie im Sommer?

Die Virologin Marylyn Addo erwartet in der Corona-Pandemie vom Frühjahr an und im Sommer eine deutliche Entspannung. „Schon wegen des wärmeren Wetters und der höheren Impfquote“, sagte die Leiterin der Sektion Infektiologie vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.