Nach dem Corona-Gipfel von Kanzlerin Angel Merkel und den Ministerpräsidenten wurde der Lockdown verlängert.

Die Corona-Regeln wurden verschärft und erweitert - auch in Baden-Württemberg.

Aber: Viele fragen sich, ab wann die neuen Corona-Regeln in BW nach dem Gipfel gelten.

Baden-Württemberg schafft es, die Inzidenz-Grenze von 100 zu unterschreiten.

Jens Spahn spricht von „ermutigenden Zahlen, die aber immer noch zu hoch“ seien. Die Corona-Fallzahlen sinken - offenbar infolge des Lockdowns - allmählich in Deutschland. Am Samstag, 23.1.2021 meldete das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) bundesweit 16.417 Neuinfektionen. Am Freitag waren es noch 1445 Neuinfektionen mehr gewesen. Bundesgesundheitsministerspricht von „ermutigenden Zahlen, die aber immer noch zu hoch“ seien.

Update: Die aktuellen Fallzahlen für Baden-Württemberg am 23.2.21 im Überblick

Das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart hat seine Corona-Zahlen am Samstagabend aktualisiert. Außerdem nennen wir weiter unten die aktuellen Fallzahlen des RKI.

Für Baden-Württemberg meldet das Landesgesundheitsamt folgende Corona-Daten (Stand Samstag, 23.1.21, 16 Uhr). Bemerkenswert dabei: Die Inzidenz in BW liegt jetzt deutlich unter dem Wert von 100.

Gesamtzahl der mit Corona Infizierten: 284.375

Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag: 1486 (Donnerstag: + 1523)

7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 90,3 (Vortag: 91,5)

Seit Beginn der Pandemie mit oder durch Corona gestorben: 6617

Neue Todesfälle im Vergleich zum Vortag: 32 (Freitag: 72)

Bisher genesen: 245.376

Das sind 2067 Genesene mehr als am Vortag

7-Tage-R-Wert: 0,98 (Vortag:0,90)

Mehrere Regionen nahe der 7-Tage-Inzidenz von 50

Immer mehr Städte und Landkreise in Baden-Württemberg nähern sich dem Inzidenz-Wert von 50 an oder liegen darunter. Unter den 44 Stadt- und Landkreisen sind es laut dem Landesgesundheitsamt vier, die unter die Schwelle von 50 sanken und einer, der nahe an die 50 heranrückt. Ab einer Inzidenz von 50 können Gesundheitsämter wieder Infektionsketten verfolgen und Lockerungen werden theoretisch möglich, denn: Erst ab einem Sieben-Tages-Inzidenzwert von 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet.

Im Landkreis Tübingen liegt der Wert am Samstag bei 45,5.

In Heidenheim bei 49,7

Im Hohenlohekreis bei 43,5

Im Stadtkreis Heidelberg bei 49,5

Im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald liegt die Inzidenz bei 51,6.

Die höchste Inzidenz hat der Stadtkreis Heilbronn mit 162,7 (Vortag: 181,7).

Das sind die aktuellen Zahlen des RKI für BW

Samstag, 23.1.2021: Die Fallzahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) unterscheiden sich in der Regel von denen des LGA. Hier die aktuellen RKI-Werte vom

7-Tage Inzidenz: 91,5

Neuinfektionen: 1515

Fälle der letzten 7 Tage insgesamt: 10.161

Corona-Infektionen insgesamt bisher: 282.920

Tote insgesamt bisher: 6585

Neue Todesfälle: 71

Aktive Covid-19-Fälle: Rund 400

Zahl der Genesenen insgesamt bisher: 246.300

Neue Genesene: Rund 1900

Einwohnerzahl von Baden-Württemberg: 11.100.394

Zahlen zur Corona-Impfung in BW

In Baden-Württemberg läuft die Impfung gegen das Coronavirus mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna immer noch schleppend. Baden-Württemberg hat mit Hessen die niedrigste Impfquote in Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern die höchste. Das sind die neuesten Impf-Zahlen, Stand Freitag:

Corona-Impfungen insgesamt: 158.060

Menschen mit einer Erstimpfung: 142.511

Das sind 5818 mehr als am Vortag

Menschen mit einer Zweitimpfung: 15.549

Das sind 3719 mehr als am Vortag

Aktuelle Impfquote in BW: 1,3 Prozent

Zum Vergleich: Die Impfquote in Deutschland insgesamt beträgt 1,7 Prozent.

In Mecklenburg-Vorpommern beträgt die Impfquote 2,9 Prozent

LGA: Zahlen noch zu hoch - Mutationen auch in BW aktiv

Das LGA berichtet zur Corona-Lage in Baden-Württemberg: „Seit Anfang Dezember war ein Anstieg der übermittelten COVID-19 Fallzahlen zu beobachten. Ein Abfall der Fallzahlen ist seit Weihnachten zu beobachten. Die Fallzahlen verbleiben jedoch auf erhöhtem Niveau.“