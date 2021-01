Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken.

Am Dienstag haben Bund und Länder den Lockdown verlängert und verschärft.

Auch die Corona-Regeln in Baden-Württemberg werden verschärft.

Wie entwickeln sich die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg?

Es ist die Zielmarke in der Corona-Pandemie: Ein Inzidenzwert von 50. Ab diesem Wert seien Infektionsketten für die Gesundheitsämter wieder nachverfolgbar. Nun ist der Landkreis Tübingen als erster Kreis in Baden-Württemberg am Donnerstag unter diesen Wert gerutscht.

Corona-Zahlen BW: Tübingen als erster Kreis in Baden-Württemberg kein Risikogebiet mehr

Die Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag laut Landesregierung am Mittwochabend bei 49,4. Auch das Robert Koch-Institut meldete am Donnerstag 21.1. eine Inzidenz von 49,4 für den Kreis Tübingen.

Laut RKI-Dashboard gibt es zusätzlich keine Kreise oder Städte mit einer Inzidenz von über 200. Die Stadt Pforzheim weist am Donnerstag mit 185 die höchste Inzidenz auf, gefolgt von der Stadt Heilbronn mit 168.

Tübinger Sonderweg: Palmer für Schutz der Risikogruppen und Öffnung der Schulen

Immer wieder hatte Tübingen während der Corona-Pandemie Schlagzeilen gemacht. So hatte der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer versucht mit einer besonderen Strategie, die auch Tübinger Sonderweg genannt wurde, die Seniorenheime zu schützen.

Aktuelle Corona-Zahlen BW: Aktuelle Fallzahlen für Baden Württemberg

Die Inzidenz für das Land Baden-Württemberg liegt nach RKI-Angaben am Donnerstag bei 98,9.

Gegen das Coronavirus geimpft wurden in Baden-Württemberg inzwischen mehr als 128.000 Personen. Knapp 7.800 haben bereits die Zweitimpfung erhalten. Die Belegung der Intensivbetten bleibt allerdings weiter hoch. Sie liegt bei fast 88 Prozent.