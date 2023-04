Auch wenn das Verhältnis des Königshauses und Prinz Harry insbesondere nach der Veröffentlichung seiner Biografie „Spare“ angespannt ist, wurde er zur Krönung seines Vaters eingeladen. Die Frist zur Zusage ließ das Ehepaar mehrmals verstreichen. Wie die britische „dailymail“ berichtet , wird Prinz Harry der Einladung doch nachkommen. Er reist demnach allerdings allein an, während seine Frau Meghan in der Wahlheimat Los Angeles mit den Kindern den vierten Geburtstag ihres Sohns Archie feiern wird.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird als Vertreter Deutschlands an der feierlichen Krönung des britischen Königs Charles III. in einem Monat in London teilnehmen, wie das Bundespräsidialamt auf AFP-Anfrage ankündigte.

Weiterhin sollen am 6. Mai 2023 auch Stars mit von der Partie sein: So wird zum Beispiel Tom Cruise bei den Feierlichkeiten zugegen sein. Das Königshaus lädt zudem Personen ein, die mit der British Empire Medal ausgezeichnet wurden, weil sie sich in Großbritannien in besonderer Weise engagiert haben.