Prinz Harry wurde bereits als junger Mann mit der Presse und negativen Schlagzeilen konfrontiert. Jahrelang hat er sich dies gefallen lassen, seit seiner Hochzeit mit der hochrangige Royals tätig sein möchten. Sie entschieden daraufhin, zusammen mit ihren Kindern in die USA zu ziehen, wo sie jetzt vorrangig leben. wurde bereits als junger Mann mit der Presse und negativen Schlagzeilen konfrontiert. Jahrelang hat er sich dies gefallen lassen, seit seinermit der Herzogin Meghan im Jahr 2018 hat er davon jedoch die Nase voll. Das Paar gab 2020 bekannt, dass sie nicht mehr alstätig sein möchten. Sie entschieden daraufhin, zusammen mit ihren Kindern in diezu ziehen, wo sie jetzt vorrangig leben.

Hier wollen wir einen Überblick über den Prinzen geben: Wer sind seine Kinder? Wie hat er Meghan kennengelernt? Was macht er jetzt in den USA? Hier die wichtigsten Infos.

Alter, Kinder, Ehefrau - Prinz Harry im Steckbrief

Name : Henry Charles Albert David

: Henry Charles Albert David Adelstitel : Prinz Harry, Duke of Sussex

: Prinz Harry, Duke of Sussex Geburtstag : 15. September 1984

: 15. September 1984 Alter : 38

: 38 Größe : 1,86 m

: 1,86 m Geburtsort : London, Großbritannien

: London, Großbritannien Ehefrau : Herzogin Meghan (verheiratet 2018)

: Herzogin Meghan (verheiratet 2018) Kinder : Archie Mountbatten-Windsor, Lilibet Mountbatten-Windsor

: Archie Mountbatten-Windsor, Lilibet Mountbatten-Windsor Eltern : König Charles III, Lady Diana (gestorben 1997)

: König Charles III, Lady Diana (gestorben 1997) Geschwister: Prinz William

Neues Buch von Prinz Harry: „Spare“ schockiert die Briten

Ist es wirklich die schlimmste Krise seit 30 Jahren? So titelte zumindest eine britische Zeitung am 6. Januar 2023, vier Tage vor dem Erscheinen des Enthüllungsbuchs von Prinz Harry. Das Buch, das am 10. Januar erscheinen sollte, ist versehentlich schon früher in den Buchhandel in Spanien gekommen. Und innerhalb weniger Stunden haben sich die Nachrichten um die Autobiografie wie ein Lauffeuer verbreitet: Sex, Koks, eine böse Stiefmutter und ein Nazi-Kostüm – all das und noch mehr soll in den Harry-Memorien drinstehen. Der Palast hat auf die Vorwürfe noch nicht reagiert – aber eine Reaktion ist absehbar. Hier geht‘s zum Artikel über das Enthüllungsbuch:

Prinz Harry und Meghan: Ehe und Kinder

Lady Diana. Sein Bruder ist der zwei Jahre ältere Thronfolger Prinz Harry ist der jüngste Sohn des britischen Königs Charles III und dessen verstorbene Ehefrau. Sein Bruder ist der zwei Jahre ältere Thronfolger Prinz William

Seit 2016 ist Harry mit seiner heutigen Ehefrau Meghan zusammen. Zuvor war immer wieder in britischen Medien über mögliche Freundinnen des Prinzen spekuliert worden. Seine längste Beziehung vor Meghan war mit der Geschäftsfrau Chelsy Davy, mit der er fünf Jahre zusammen war. Als Harry und Meghan sich kennengelernt haben, war Meghan Schauspielerin in der US-amerikanischen Serie „Suits“, wo sie Rachel Zane spielte. Die Beziehung zwischen Meghan und Harry wurde dadurch offiziell bestätigt, dass Harry durch seinen Pressesprecher verkünden ließ, dass er die mediale Berichterstattung über seine Freundin nicht dulden würde.

Im November 2017 verlobte sich das Paar, was auf breite Zustimmung in der Öffentlichkeit stieß. Am 19. Mai 2018 haben Meghan und Harry im Windsor Castle geheiratet.

Prinz Harry und Meghan Markle heirateten am 19. Mai 2018.

© Foto: dpa

Am 6. Mai 2019 kam ihr erstes Kind, Archie Harrison Mountbatten-Windsor zur Welt. Am 6. Juni 2021 wurde ihre Tochter, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor geboren.

Sind Archie und Lilibet Prinz und Prinzessin?

Mit dem Tod von Königin Elizabeth II. sind die Kinder von Prinz Harry und seiner Frau Meghan nun technisch Prinz und Prinzessin. Diese Titel stehen ihnen als Enkel des regierenden Monarchen zu, wie aus den Regeln hervorgeht, die König Georg V. 1917 erließ. Ihnen steht auch die Bezeichnung „Königliche Hoheit“ zu. Ob sie die Titel tragen werden, entscheiden die Eltern.

Meghan hatte im vergangenen Jahr in einem Interview gesagt, ihrem 2019 geborenen Sohn Archie Mountbatten-Windsor sei der Titel Prinz absichtlich vorenthalten worden. Nach Angaben von Chronisten stand er ihm aber zu dem Zeitpunkt gar nicht zu, weil er zu weit unten in der Thronfolge stand.

Prinz Harry und Meghan: Was machen sie seit 2020?

Im Jahr 2020 haben Harry und Meghan bekanntgegeben, dass sie Großbritannien verlassen werden und ihre Aufgaben als Royals niederlegen möchten. Seitdem leben sie in den USA.

Oprah Winfrey haben Meghan und Prinz Harry sich ausgiebig über die Royals ausgelassen. Sie kritisierten die britischen Boulevardmedien, die Meghan immer in einem schlechten Licht darstellten im Vergleich zu ihrer Schwägerin, Herzogin Kate. Zudem warfen sie der Königsfamilie Rassismus vor, Meghan sprach sogar davon, dass sie suizidgefährdet war. Da seine Mutter, Im einem viel beachteten Interview mithaben Meghan und Prinz Harry sich ausgiebig über die Royals ausgelassen. Sie kritisierten die britischen Boulevardmedien, die Meghan immer in einem schlechten Licht darstellten im Vergleich zu ihrer Schwägerin, Herzogin Kate. Zudem warfen sie der Königsfamilievor, Meghan sprach sogar davon, dass sie suizidgefährdet war. Da seine Mutter, Lady Diana , eine ähnliche Lebensgeschichte hatte, wurde es für Prinz Harry unerträglich, in der Situation nichts zu tun.

Harry und Meghan beim Oprah-Interview.

© Foto: dpa

Seitdem das Paar nicht mehr als Royals tätig ist haben sie mehrere mediale Projekte verfolgt. Sie haben sowohl mit Netflix als auch mit Spotify Verträge unterschrieben, um Filme, Serien und Podcasts mittels ihrer Firma „Archewell Audio“ zu produzieren.

Harry ist zudem mit mehreren Projekten zum Thema psychischen Gesundheit beschäftigt. Er arbeitet für das StartUp „BetterHelp“, dass Menschen mit Psychotherapeuten verbindet. Zusammen mit Oprah Winfrey hat er an der Dokuserie „The Me You Can’t See“ gearbeitet, die seit 2021 auf Apple TV gestreamt wird. Darin erzählt Prinz Harry, dass er an einer Angststörung leide und oft Panikattacken habe.

