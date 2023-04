Prinz Harry wirdan der Krönung von König Charles III. in Westminster Abbey teilnehmen. Das hat der Palast am Mittwoch mitgeteilt.

Allerdings wird Herzogin Meghan, Frau von Harry, nicht nach London reisen, heißt es. Sie bleibt mit den beiden Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien.

Ob Prinz Harry an der Krönung teilnehmen würde, wurde in den vergangenen Monaten heftig spekuliert.Anfang 2023 veröffentlichte der Prinz seine Autobiografie „Reserve“. Dort kritisiert er die königliche Familie öffentlich. 2021 gaben Harry und Meghan ein denkwürdiges TV-Interview. Im Gespräch mit Oprah Winfrey warfen sie den Royals rassistische Tendenzen vor. Das Paar hatte kurz davor Großbritannien den Rücken gekehrt und zog in die USA. Ihren royalen Aufgaben möchten sie nicht mehr nachkommen.