Mindestens ein Toter und mehr als 20 Verletzte: Das ist die Zwischenbilanz des bisher schwersten Waldbrandes in Frankreich in diesem Jahr, wie die Präfektur des südfranzösischen Verwaltungsbezirks Var am Mittwoch erklärte. Im Hinterland des Badeorts Saint-Tropez, in Grimaud, Bormes-les-Mimosas, Fort de Brégançon, kämpfte die Feuerwehr weiter gegen die Flammen, tausende Menschen mussten auf Notunterkünfte ausweichen. Aus anderen Gebieten in Südfrankreich wurden derweil neue Brände gemeldet.

Die Behörden bestätigten einen Medienbericht, wonach eine völlig verkohlte Leiche in einem ausgebrannten Haus der Gemeinde Grimaud westlich von Saint-Tropez gefunden wurde. "Wir haben bisher keine Hinweise darauf, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt", sagte der zuständige Staatsanwalt Patrice Camberou. Nach Angaben des Radiosenders France Bleu Provence wird vermutet, dass es sich um einen rund 50 Jahre alten Mann handelt, der in dem Haus wohnte.

Am dritten Tag des Waldbrandes waren rund 1200 Einsatzkräfte und Löschflugzeuge im Einsatz. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Dienstagabend bei einem Besuch vor Ort ihren großen Einsatz gelobt - warnte zugleich aber, das Feuer sei "noch nicht eingedämmt". Macron hält sich derzeit ganz in der Nähe in seiner Sommerresidenz Fort de Brégançon am Mittelmeer auf.

Brände in Südfrankreich: Tausende Anwohner und Urlauber in Sicherheit gebracht

Tausende Anwohner und Touristen waren in den vergangenen Tagen in Südfrankreich in Sicherheit gebracht worden. Nahe Saint-Tropez wurden nach Behördenangaben mehrere Campingplätze und Wohnhäuser evakuiert. Unterstützt wurden die Rettungskräfte von zehn Löschflugzeugen und drei Hubschraubern. Viele Straßen im Hinterland vom Golf von Saint-Tropez seien gesperrt.

Feuer in Frankreich erstreckt sich auf mindestens 6500 Hektar

Der Brand in Südfrankreich war am Montag ausgebrochen und erstreckte sich am Dienstagabend über 6500 Hektar Land. Löschflugzeuge waren im Einsatz. Starker Wind aus wechselnden Richtungen erschwerte die Löscharbeiten. Der Radiosender France Info berichtete von drei leicht Verletzten und rund 20 Menschen, die Rauchvergiftungen erlitten. Rund zehn Häuser wurden durch die Flammen zerstört.

„Tausende Menschen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht“, sagte eine Feuerwehrsprecherin des Verwaltungsbezirks Var an der Côte d'Azur, wo sich im August viele Urlauber aufhalten. Betroffen waren nach Angaben der Rettungskräfte vor allem Bewohner und Touristen rund um die Orte Grimaud und La Môle.

Brände in Frankreich: Campingplätze mussten evakuiert werden

Zwölf Campingplätze in der Region waren vorsorglich evakuiert worden, ebenso wie zahlreiche Anwohner. Auch ein Platz nahe Bormes-les-Mimosas wurde geräumt, allein dort wurden 1300 Menschen in Sicherheit gebracht. Viele bereiteten sich am Dienstag auf eine zweite Nacht in Gemeindesälen oder Turnhallen von Nachbargemeinden vor. Am Dienstagabend wurden Häuser nördlich des Dorfes Garde-Freinet evakuiert.

„Wir haben sehr große Angst gehabt“, sagte die Urlauberin Céline Lopez aus Straßburg der Nachrichtenagentur AFP, die beim Anblick der Flammen mit ihrer Familie von einem Campingplatz in La Môle geflohen war. „Wir haben nur das Nötigste mitgenommen: Ausweise, Kuscheltiere und Kissen.“ Sie seien mit dem Auto in Richtung Küste gefahren und hätten im Wagen übernachtet. Die Familie hoffte, nach Löschung des Brandes wieder auf den Campingplatz zurückkehren und ihre Ferien fortsetzen zu können.

Macron macht sich vor Ort ein Bild der Waldbrände in Südfrankreich

Präsident Emmanuel Macron machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. Der Kampf gegen die Flammen dauere weiter an, das Feuer sei "noch nicht eingedämmt", sagte er bei einem Besuch der Leitzentrale in Le Luc. Die Feuerwehr habe durch ihren mutigen Einsatz bislang "das Schlimmste verhindern" können. Trotz der Stärke und Schnelligkeit des Feuers seien bislang keine Opfer zu beklagen. Macron hält sich derzeit in seiner Sommerresidenz Fort de Brégançon auf, die in der Nähe von Bormes-les-Mimosas am Mittelmeer liegt.

Auch Innenminister Gérald Darmanin wollte am Dienstag die betroffene Region besuchen. Vorangegangen waren den Bränden eine Hitzewelle und große Trockenheit. Wie die örtliche Feuerwehr mitteilte, breitete sich der Brand in der Region seit seinem Ausbruch über eine Entfernung von 22 Kilometern aus.

Emmanuel Macron (links), Präsident von Frankreich, trifft Feuerwehrleute in Südfrankreich. Er machte sich vor Ort ein Bild des Einsatzes gegen die Waldbrände im Land. Tausende Anwohner und Touristen haben sich vor weiter ausdehnenden Feuern in Südfrankreich in Sicherheit gebracht.

© Foto: Guillaume Horcajuelo/DPA

Der Kampf gegen das Feuer in Frankreich ist „sehr schwierig“

Der Kampf gegen die Flammen sei "sehr schwierig", sagte Feuerwehr-Kommandantin Delphine Vienco. Starker Wind fache die Flammen an, die sich mit deutlich höherer Geschwindigkeit ausbreiteten als bei vorherigen Bränden. Auch Weinberge brannten teilweise nieder.

Die Präfektur rief die Menschen auf, die Straßen zwischen dem Golf von Saint-Tropez und der Gemeinde Bormes-Les-Mimosas für Rettungskräfte freizuhalten. Den Behörden zufolge handelt es sich um einen der größten Waldbrände in Frankreich in diesem Sommer. Das Land war bisher weniger betroffen als andere Mittelmeer-Anrainer.

Waldbrände bedroht griechische Landschildkröte und andere Tierarten

Eine seltene Schildkröten-Art ist durch den bisher stärksten Waldbrand in Frankreich in diesem Jahr bedroht: Dabei handelt es sich um die Griechische Landschildkröte, wie die französische Behörde für Artenvielfalt (OFB) bekannt gab. Das derzeit in Flammen stehende Landschaftsschutzgebiet bei dem Badeort Saint-Tropez sei "einer der letzten Orte, welcher der Griechischen Landschildkröte Schutz bietet", sagte die stellvertretende OFB-Direktorin Concha Agero der Nachrichtenagentur AFP.

Im sogenannten Mauren-Massif, der Plaine des Maures im Hinterland von Saint-Tropez, leben demnach rund 10.000 der bedrohten Schildkröten, zwei Drittel des Bestandes der gesamten Region. In Frankreich gibt es die seltene Art sonst nur noch auf Korsika. "Wir hoffen, dass sich die Schildkröte wie bei vorherigen Bränden unter der Erde versteckt", sagte Agero.

Wegen der verheerenden Waldbrände der vergangenen Wochen im Mittelmeerraum schlagen Umweltschützer auch wegen anderer Arten Alarm. Der WWF betont, in der Türkei habe etwa die Wüstenkatze Karakal unter den Feuern gelitten und in Griechenland und Italien bestimmte Hirsch-Arten.

Brände in Südeuropa: Türkei, Griechenland, Italien

