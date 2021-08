In ganz Griechenland wüten 2021 Feuer in den Wäldern

Euböa, Peloponnes, Rhodos und jetzt auch noch Kreta. Nicht nur auf dem Festland Griechenlands wüten zerstörerische Waldbrände. Auch beliebte Urlaubsinseln sind betroffen. Die Einwohner kämpfen gegen die Flammen, Wohnhäuser, Campingplätze und Hotels müssen evakuiert werden.

Brand auf Kreta aktuell: Feuer auf griechischer Insel 2021

In Griechenland sind erneut Wald- und Buschbrände ausgebrochen – innerhalb von 24 Stunden wurden 64 Feuer gemeldet. Bislang konnten alle Brände unter Kontrolle gebracht werden, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Auch die Halbinsel Peloponnes und Kreta – weit im Süden des Landes – sind betroffen.

Wo brennt es auf Kreta?

Wo genau es auf Kreta brennt, ist Medienberichten zufolge nicht klar. Es heißt lediglich, Kreta sei auch von den Bränden betroffen, die durch die Hitzewelle ausgebrochen sind. In Griechenland sind bereits zehntausende Hektar Waldfläche, viele Häuser und Geschäfte abgebrannt. Ein Mann ist am Wochenende in der Nähe von Athen ums Leben gekommen.

Feuer auf Euböa: Flammen-Inferno auf griechischer Insel Euböa

Es sind apokalyptische Bilder von der griechischen Insel Euböa. Aktuell wüten dort verheerende Waldbrände. Ein Teil der Insel ist durch das Feuer und den Rauch vom Rest abgeschnitten. Anwohner kämpfen gegen die Flammen und die Zerstörung ihrer Häuser. Alle Infos zum Brand auf Euböa im folgenden Artikel:

Waldbrände in Griechenland: Feuer auf Rhodos eingedämmt