Viele Länder in Südeuropa leiden unter der extremen Hitze

Auch Spanien hat die Hitzewelle am Donnerstag erste Brände entfacht

Brände in Spanien durch Hitzewelle

Am Donnerstag hat die Hitzewelle über Europa in weiten Teilen der iberischen Halbinsel im Nordosten Spaniens erste Brände entfacht. Sowohl in Spanien als auch in Portugal stuften die Behörden die Brandgefahr hoch. Die Waldbrandgefahr in Spanien am Freitag sei „extrem", teilte die nationale Meteorologiebehörde mit.

Wo in Spanien gibt es aktuell Brände?

Das spanische Umweltministerium teilte im Online-Dienst Twitter mit, sechs Löschflugzeuge entsandt zu haben in folgende Regionen:

Aragon

Rioja

Katalonien

Feuer in Katalonien: Naturschutzgebiet in Tarragona brennt

Das größte Feuer loderte in Katalonien, wo ein 41 Hektar großes, unter Naturschutz stehendes Waldgebiet an der Küste der Provinz Tarragona brannte.

Verkohlte Bäume nach einem Waldbrand Ende Juli 2021 in der Nähe von Tarragona.

Brände in Europa und neuer Hitzerekord