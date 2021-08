Italien hat genau wie die Türkei und Griechenland dieser Tage mit Waldbränden zu kämpfen

Urlauber und Bewohner in Italien müssen sich in den kommenden Tagen auf extreme Hitze einstellen. Für Dienstag, 10.08.2021, und Mittwoch, 11.08.2021, gab das Gesundheitsministerium am Montag für einige Teile Italiens die höchste Hitzestufe drei heraus.

Zu Wochenbeginn droht in der gesamten Region die nächste Hitzewelle mit über 40 Grad in Italien. Auf Sizilien und Sardinien rechnet der Katastrophenschutz mit teils bis zu 45 Grad Celsius. Besonders schwitzen müssen die Menschen unter anderem in folgenden Regionen und Teilen des Landes:

an der Adriaküste in der Gegend um die Stadt Bari

in der Gegend um die Stadt in Rom und der umgebenden Region Latium

und der umgebenden Region in Umbrien in Mittelitalien

in auf Sizilien um die Stadt Palermo

um die Stadt auf Sardinien

Hitzewelle in Italien: Höchste Warnstufe hat Auswirkungen

Bei Stufe drei warnt das Gesundheitsministerium vor negativen Auswirkungen auf die Gesundheit sowohl von gesunden Menschen als auch von Risikogruppen, Älteren und Kleinkindern. Die Experten rieten deshalb zwischen 11 und 18 Uhr dazu, Hitze und die Sonne zu meiden, ebenso wie anstrengende Aktivitäten. Außerdem empfahlen sie leichte Kleidung aus Naturfasern, Kopfbedeckung und Sonnencreme. Die Menschen sollten ausreichend Trinken, aber statt zu Bier oder Kaffee lieber zum Wasser greifen.

Waldbrände in Italien in Folge von Hitzewelle

In Italien sind besonders der Süden des Mittelmeerlandes und die großen Inseln Sizilien und Sardinien von Waldbränden betroffen, wo die Flammen auch in Touristengebieten lodern. Nach der Evakuierung Hunderter Menschen in Campomarino Lido an der italienischen Adriaküste auf dem italienischen Festland ermitteln die Behörden wegen Brandstiftung. Ausführliche Informationen zu den Bränden in Italien liefert folgender Artikel:

Hitze in Italien: Gefahr für Feuer und Waldbrände

Das Wetter bereitet den Behörden auch wegen der andauernden Waldbrände im Süden und auf den großen Inseln sorgen. Diese könnten sich wegen der Hitze gepaart mit der Trockenheit weiter ausbreiten.

Vor der Hitzewelle auf den großen Inseln in den kommenden Tagen warnte der italienische Katastrophenschutz die Bevölkerung vor Feuern. „Wenn Sie ein Feuer sehen, rufen Sie sofort die Feuerwehr“, erklärte ein Mitarbeiter der Zivilschutzbehörde in einem Youtube-Video am Montag. Die Menschen sollten auf keinen Fall versuchen die Feuer zu löschen, sondern das Weite suchen. Brandbekämpfung sei sehr gefährlich. Die Behörde mahnte außerdem, keine Zigarettenkippen wegzuwerfen, da sie wegen der Trockenheit leicht Brände entfachen können.