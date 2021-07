In den Medien kursieren verheerende Bilder aus der türkischen Provinz Antalya: Dunkle Rauchschwaden und meterhohe Flammen sind zu sehen. Die Waldbrände in der Türkei haben die Stadt Manavgat erreicht. Einzelne Bezirke mussten evakuiert werden. Touristen seien zurzeit nicht gefährdet, sagte Mustafa Yigit, Landrat des Bezirks Manavgat, dem Sender CNN.

Die Einsatzkräfte kämpften aus der Luft und vom Boden aus gegen die Flammen. Nach Angaben des Gouverneursamts sind zwei Löschflugzeuge und 15 Helikopter im Einsatz. Landrat Yigit sagte, man habe Verstärkung aus anderen Provinzen angefordert. Verletzte oder Todesopfer wurden nicht gemeldet. Die Ursache der Brände war zunächst unklar.

Unter dem Hashtag #Manavgatyanıyor posten Anwohner Bilder und Videos des verheerenden Feuers. Mehrere Waldbrände bedrohen Stadt und Leute. Es mussten drei Stadtteile evakuiert werden, wie lokale Medienberichten. Überall Rauch und Flammen:

Nach Angaben einer Reporterin von TRT-News greifen die Bürger der türkischen Stadt Manavgat in Antalya zu Wasserflaschen und Schläuchen, um diezu löschen. Auch über den Ferienort Side zieht mittlerweile dichter Rauch. Wie dieentstanden, ist bislang unklar. Am Tag zuvor hatte es in derbis zu 42 Grad.