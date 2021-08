Im Süden Frankreichs breiten sich heftige Waldbrände aus

Die Feuer, die unter anderem bei Bormes-les-Mimosas, Grimaud und Saint Tropez wüten, sind noch nicht unter Kontrolle

Urlauber fliehen von den Campingplätzen in der Var-Region

Das Feuer in Südfrankreich war am Montagabend 40 Kilometer landeinwärts vom Küstenort Saint-Tropez ausgebrochen. Auslöser waren starke Winde. Mehr als 7000 Hektar Wald wurden bisher Opfer der Flammen, sagten lokale Beamte. Der Präfekt der Var-Region, Evence Richard, sagte Reportern, dass zwei Menschen getötet wurden. Der örtliche Staatsanwalt sagte, die Leichen seien in einem abgebrannten Haus in der Nähe der Stadt Grimaud aufgefunden worden.

#FeuDeForêt #Var | ⚠ Le feu est toujours actif, de nombreux axes de circulation sont fermés. 🔥

❌ Sauf motif impérieux, ne circulez pas en voiture entre Bormes-les-Mimosas et le Golfe de Saint-Tropez, dans les deux sens.

📄 Le point de situation 👉 https://t.co/jWUgaYEvyS pic.twitter.com/DmsGCE4F2c — Préfet du Var (@Prefet83) August 17, 2021

Urlauber fliehen vom Campingplatz in Bormes-les-Mimosas

Etwa 10.000 Menschen waren gezwungen, aus Häusern, Campingplätzen und Hotels zu fliehen, sie wurden in Notunterkünften untergebracht. Unter ihnen waren mehr als 1000 Menschen, die sich in einem Fitnessstudio im Badeort Bormes-Les-Mimosas aufhielten. „Wir haben sehr große Angst gehabt", sagte eine Urlauberin aus Straßburg der Nachrichtenagentur AFP, die beim Anblick der Flammen mit ihrer Familie von einem Campingplatz in La Môle geflohen war. „Wir haben nur das Nötigste mitgenommen: Ausweise, Kuscheltiere und Kissen." Sie seien mit dem Auto in Richtung Küste gefahren und hätten im Wagen übernachtet. Die Familie hoffte, nach Löschung des Brandes wieder auf den Campingplatz zurückkehren und ihre Ferien fortsetzen zu können.

🔴[#Opérations]



Plus de 70 #Pompiers13, avec le @SDIS83 et les renforts extra-départementaux, luttent actuellement contre le #FeuDeForêt qui n'épargne pas le #Var.

Une action difficile alimentée par un vent violent.

L'ensemble de la #ForceDesSecours est mobilisé sur le front. pic.twitter.com/L6ngvEGnL2 — Pompiers 13 (@Pompiers_13) August 17, 2021

Vassili Bartoletti und seine Familie, die aus Nordostfrankreich im Süden Urlaub machten, wurden am frühen Dienstag von einem Campingplatz evakuiert. „Gegen Mitternacht klopfte jemand an unsere Tür und forderte uns auf, unsere Sachen zu nehmen und zu gehen. Am Ende der Gasse konnten wir die roten Flammen sehen", sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press. "Also sind wir eilig gegangen."

Feuer in Südfrankreich: Macron hält sich aktuell in Fort de Bresancon auf

Der französische Präsident Emmanuel Macron, hält sich derzeit in seiner Sommerresidenz Fort de Brégançon in der Nähe von Bormes-les-Mimosas auf. Er besuchte am Dienstag die Feuerwehrleute und lobte sie für ihre Arbeit.