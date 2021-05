Der Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-Europameisterschaft 2021 steht - zumindest vorläufig. Knapp einen Monat vor dem Start des Turniers hat Bundestrainer Joachim Löw heute am 19.05.2021 live auf einer Pressekonferenz den vorläufigen Kader für die EM 2021 bekannt gegeben.

Welche Spieler wurden nominiert? Sind die Weltmeister Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels dabei? Und kommt Toni Kroos trotz seiner Corona-Infektion mit zum Turnier?

Alle Infos zur Nominierung des DFB-Kaders findet ihr hier in der Übersicht.

Der DFB-Kader für die EM 2021: Thomas Müller, Kevin Volland, Mats Hummels und Jamal Musiala dabei

Jogi Löw hat bei seiner Kader-Nominierung für einige Überraschungen gesorgt. Neben Mats Hummels wird auch Thomas Müller mit zur EM fahren. Überraschend nominiert wurde Kevin Volland von AS Monaco. Zudem sorgte Bundestrainer Joachim Löw mit der Nominierung von Christian Günter für eine Überraschung. Jerome Boateng wurde nicht in den EM-Kader berufen.

Das ist der DFB-Kader für die EM 2021:

Tor

Manuel Neuer, FC Bayern München

Kevin Trapp, Eintracht Frankfurt

Bernd Leno, Arsenal London

Abwehr

Mats Hummels, Borussia Dortmund

Matthias Ginter, Borussia Mönchengladbach

Antonio Rüdiger, Chelsea London

Robin Koch, Leeds United

Marcel Halstenberg, RB Leipzig

Christian Günter, SC Freiburg

Lukas Klostermann, RB Leipzig

Niklas Süle, FC Bayern München

Robin Gosens, Atalanta Bergamo

Mittelfeld/Angriff

Thomas Müller, FC Bayern München

Leon Goretzka, FC Bayern München

Jamal Musiala, FC Bayern München

Emre Can

Joshua Kimmich, FC Bayern München

Toni Kroos, Real Madrid

Kai Havertz, Chelsea London

Kevin Volland, AS Monaco

Jonas Hofmann, Borussia Mönchengladbach

Serge Gnabry, FC Bayern München

Leroy Sané, FC Bayern München

Timo Werner, Chelsea London

Ilkay Gündogan, Manchester City

Florian Neuhaus, Borussia Mönchengladbach

Das ist der EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft.

EM Kader Deutschland: Alle Infos zur Pressekonferenz im Ticker zum Nachlesen

Update, 19. Mai, 14:00 Uhr:

Die Pressekonferenz ist beendet.

Update, 19. Mai, 13:55 Uhr:

Über das Verhältnis zu den ausgebooteten Spieler erklärt Löw: „Diese Spieler bedeuten mir viel.“

Update, 19. Mai, 13:48Uhr:

Für einige Spieler war die Pressekonferenz eine Enttäuschung. Nicht mit dabei sind unter anderem: Julian Draxler, Amin Younes, Ridle Baku, Florian Wirtz, Mo Dahoud, Jonathan Tah und Julian Brandt. Sie hatten sich Hoffnungen auf eine Nominierung gemacht.

Update, 19. Mai, 13:40 Uhr:

Über eine mögliche Startelf-Garantie von Thomas Müller und Mats Hummels sagt Löw: „Wenn man sie nominiert, ist klar, dass man auch einiges von ihnen erwartet. Beide haben genug Selbstvertrauen und spielen eine wichtige Rolle. Eine Startelf-Garantie würde ein Trainer ja nie geben.“

Update, 19. Mai, 13:37 Uhr:

Über die Absage von Marco Reus für die EM sagt Löw: „Marco hatte in seiner Karriere sehr viel Pech. Ich habe ganz offen mit ihm gesprochen. Er hat mir gesagt, dass er müde ist und das eine Energieleistung mit dem BVB war. Er möchte seinen Körper schonen. Im Trainingslager müssen alle topfit sein, daher funktioniert das dann nicht. Wenn er so spielt wie beim BVB, ist er für jede Mannschaft eine Verstärkung. Wir müssen seine Entscheidung aber akzeptieren.“

Update, 19. Mai, 13:35 Uhr:

Manuel Neuer bedauert die Absage von Marco Reus für die EM: „Ich finde es grundsätzlich sehr schade, dass ein Spieler absagt, der die Möglichkeit hat, dabei zu sein. Aber die Einzelheiten und die Gründe kennt nur der Bundestrainer.“

Update, 19. Mai, 13:30 Uhr:

Die Fans dürfen jetzt Fragen stellen.

Update, 19. Mai, 13:10 Uhr:

Löw über die Zielsetzung vor der EURO: „Wenn man in ein Turnier geht, ist das Finale immer in Hinterkopf, vor allem als Deutschland. Wir müssen jedes einzelne Spiel so angehen, als wäre es ein Finale. Wenn man zu früh von irgendwelchen Zielen spricht, ist das eine Belastung.“

Update, 19. Mai, 12:50 Uhr:

Der EM-Kader ist da! Jogi Löw hat mehrere Überraschungen parat: Kevin Volland ist dabei – Thomas Müller auch. Auch der aussortierte Mats Hummels wird mit zur EURO fahren. Zudem sorgt der Bundestrainer mit der Nominierung von Linksverteidiger Christian Günter für eine Überraschung.

Update, 19. Mai, 12:40 Uhr:

Die PK beginnt mit einem kleinen Einspieler, der Jogi Löw und Oliver Bierhoff bei einer Besprechung für die Nominierung zeigt. Interessante Einblicke! Löw zu den Entscheidungen für den deutschen EM-Kader: „Es war nicht einfach dieses Jahr, alles zu organisieren, Unterkünfte zu finden und so weiter. Wir haben versucht, jeden Stein nochmal umzudrehen und alles dem Erfolg nochmal unterzuordnen. Unsere Kriterien waren zum einen die Spiele in der Nationalmannschaft zum anderen Spiele bei den Vereinen. Was immer wichtig ist: Wie sieht unsere Spielidee aus? Wie sehen die Anforderungen aus?“

Update, 19. Mai, 12:30Uhr:

Die Pressekonferenz hat begonnen. Die spannende Frage: Wen nominiert der Bundestrainer für doe EM 2021? Holt er Thomas Müller, Mats Hummels und sogar Jerome Boateng zurück?

Update, 19. Mai, 12:00 Uhr:

Erste Informationen über den EM-Kader werden bekannt: Laut Sport1-Reporter gehören Amin Younes von Eintracht Frankfurt und Philipp Max von der PSV Eindhoven nicht zum Aufgebot von Jogi Löw. Stattdessen soll Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach zum Kader gehören, was eine Überraschung wäre.

Update, 19. Mai, 11:15 Uhr:

Toni Kroos wird wohl an der EM teilnehmen können. Im seinem Podcast äußerte sichder Real Spieler folgendermaßen: „Natürlich werde ich bereit sein. Wenn zehn Tage nach meinem Testergebnis am Montag (17.5.) alles klar ist, dann kann ich ganz normal anreisen. Wenn es zwei, drei Tage länger dauert, bin ich vielleicht am 30. da.“

Vorläufiger EM Kader 2021: Bis wann muss Jogi Löw den endgültigen Kader nominieren?

Der vorläufige EM Kader steht. Doch es kann durchaus noch Veränderungen geben. Denn bis zum 1. Juni müssen die Spielerlisten beim Verband eingereicht werden. Bis dahin hat der Bundestrainer noch Zeit Kader-Anpassungen vorzunehmen.

Der endgültige EM Kader wird daher vermutlich am 1. Juni 2021 präsentiert. Zudem darf der Kader in diesem Jahr erstmals 26 statt der üblichen 23 Spieler umfassen. Die UEFA hat diese Regel eingeführt um „das Risiko abzufedern, dass Mannschaften für bestimmte Spiele aufgrund positiver COVID-19-Testergebnisse und damit einhergehender (...) Quarantänemaßnahmen über zu wenige Spieler verfügen“.

Wenn der endgültige Kader am 1. Juni benannt wurde, dürfen Anpassungen nur noch im Falle einer schweren Verletzung oder Krankheit vorgenommen werden. Ausfälle, die corona-bedingt sind, zählen hier auch dazu.

Schweinsteiger freut sich über Müller-Rückkehr - und kritisiert 2018 eingeschlagenen Weg des DFB

Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger sieht den von Joachim Löw nach dem WM-Aus vor drei Jahren eingeschlagenen Kurs bei der Fußball-Nationalmannschaft kritisch. „Den Weg, den man eingeschlagen hat, nach der WM 2018, muss man sagen, der ist gescheitert“, sagte der ehemalige DFB-Kapitän. „Viele Spieler haben auch nicht ihre Chancen genutzt, die sie bekommen haben in der Nationalmannschaft“, sagte Schweinsteiger am Mittwoch der ARD, ohne Namen zu nennen.

Die von Löw nun zurückgeholten Ex-Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels sieht Schweinsteiger bei der EM in diesem Sommer in besonderer Verantwortung. „Also beide werden eine tragende Rolle spielen. Ich denke nicht, dass beide Spieler sein werden, die auf der Bank sitzen werden“, sagte der 36-Jährige. Schweinsteiger hatte sich stets für eine Rückkehr seines Freundes Müller ins DFB-Team ausgesprochen.

Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland: Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm und Torsten Frings beim Eröffnungsspiel gegen Costa Rica. Zu dieser Zeit lief die Nationalmannschaft noch unter Jürgen Klinsmann auf – Co-Trainer damals war Jogi Löw.

BVB-Kapitän Marco Reus verzichtet auf EM 2021

Marco Reus von Borussia Dortmund hat am Dienstagabend offiziell auf Instagram verkündet, dass er nicht mit zur kommenden Europameisterschaft fahren wird.

Der BVB-Kapitän erklärte: "Nach einer komplizierten, kräftezehrenden und am Ende "Gott sei Dank" erfolgreichen Saison habe ich gemeinsam mit dem Bundestrainer beschlossen, nicht mit zur EM zu fahren".

Warum verzichtet Marco Reus auf die EM 2021?

Nach einem schwachen Saisonbeginn sicherte sich Reus mit dem BVB die Teilnahme an der Champions League und holte im Finale gegen RB Leipzig den DFB-Pokal. Nun will er seinem Körper Erholung gönnen: „Nach einem sehr intensiven Jahr für mich persönlich und dem Erreichen der Ziele beim BVB, bin ich zu dem Entschluss gekommen, meinem Körper Zeit zu geben, um sich zu erholen“, begründete der Dortmund-Kapitän seine Entscheidung weiter.

Mats Hummels steht im deutschen EM-Kader

Mats Hummels kehrt zur EM 2021 in den Kader der DFB-Elf zurück. Das bestätigte Joachim Löw auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Demnach gibt der Abwehrchef von Borussia Dortmund beim Turnier sein Comeback nach seiner Aussortierung durch den Bundestrainer.

Hummels wurde 2019 aus der Nationalmannschaft aussortiert

Mats Hummels bestritt sein letztes Länderspiel am 19. November 2018 in der Nations League gegen die Niederlande (2:2). Im März 2019 beendete Jogi Löw Hummels’ Karriere in der Nationalmannchaft. Hummels wurde, wie seine damaligen Bayern-Teamkollegen Jérôme Boateng und Thomas Müller, aussortiert. Damals sollte ein personeller Umbruch eingeleitet werden. Jogi Löw hat nun aber seine Meinung wohl geändert.

Toni Kroos hat Corona - Wird er zur EM-Vorbereitung rechtzeitig fit? Er ist optimistisch

Toni Kroos sieht seinen Einsatz bei der Fußball-EM durch seine Corona-Erkrankung nicht in Gefahr. „Natürlich werde ich bereit sein. Soviel kann ich schon mal sagen. Also Felix, die Sorge kann ich Dir nehmen“, sagte der Nationalspieler in der neuesten Folge des Podcasts „Einfach mal Luppen“ seinem Bruder und Braunschweiger Profi Felix Kroos.

Der 31-Jährige war am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wenn nach zehn Tagen wieder alles in Ordnung sei, „kann ich ganz normal anreisen. Wenn es zwei, drei Tage länger dauert, dann dauert es halt zwei, drei Tage länger“, sagte der Mittelfeldspieler. „Dann bin ich am 30. oder wann weiß ich da.“

Als erste in seiner Familie habe sich seine Frau Jessica infiziert, berichtete der Weltmeister von 2014. Daher ist Toni Kroos schon seit Freitag in Quarantäne. Am Sonntag sei es bei ihm dann losgegangen mit Fieber. „Da hätte ich auch keinen Test mehr gebraucht.“ Insgesamt fühle er sich schlapp. „Ich kann das keinem weiter empfehlen, Felix. Man muss das nicht gehabt haben, um cool zu sein“, sagte er seinem Bruder. „Jetzt hoffen wir, dass die Kinder nichts abbekommen.“ Der Mittelfeldspieler fehlt seinem Team Real Madrid unabhängig vom Verlauf der Erkrankung auf jeden Fall in der entscheidenden Phase des Titelrennens in Spanien.



Toni Kroos, hier nach dem Champions-League-Aus gegen Chelsea, hat Corona. Wird er rechtzeitig zur EM-Vorbereitung fit?

© Foto: Glyn Kirk / AFP

Niklas Süle und Leon Goretzka: EM-Teilnahme fraglich

Zudem stehen hinter den Bayern-Profis Niklas Süle (25) und Leon Goretzka (26) als zwei Fix-Größen des Neuaufbaus kurz vor der EM Fragezeichen. Süle hat seit März nicht mehr im Bayern-Trikot verteidigt. Goretzka kämpft nach einem Muskelfaserriss um die rechtzeitige Fitness für den ersten EM-Ernstfall am 15. Juni in der Münchner Arena gegen Weltmeister Frankreich.

Marc Andre ter Stegen wegen Knie-OP nicht im Kader der Nationalmannschaft für EM

Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona wird nicht zum Kader der EM 2021 gehören. Der als Nummer zwei hinter Manuel Neuer eingeplante Torhüter muss sich erneut einem Eingriff am rechten Knie unterziehen und verpasst die EM-Endrunde im Sommer. Das gab der Fußball-Nationaltorhüter auf Instagram bekannt. „Ich bin traurig. Erstmals seit vielen Jahren werde ich mein Land als Fan von daheim unterstützen. Ich hoffe, dass wir die EM gewinnen werden“, schrieb der 29-Jährige.

Daher muss Joachim Löw die Frage nach dem dritten Torwart aus einem unerfreulichen Grund nicht mehr beantworten. Neben Kapitän Manuel Neuer haben damit Kevin Trapp und Bernd Leno ihren Platz sicher. Löw bedauerte den Ausfall seiner Nummer zwei. Marc werde uns bei der EM leider fehlen, „aber wir haben ja neben Marc und Manu weitere sehr starke Torhüter“, so der Bundestrainer.

Termin, Datum, Modus, Gruppen: Alle Infos zum Start der Fußball-Europameisterschaft 2021

Ex-Weltmeister Khedira hört auf: „Der Schmerz ist sehr, sehr groß“

Rio-Champion Sami Khedira beendet seine Karriere. Wenige Stunden nachdem für seine einstigen Weltmeister-Kollegen Thomas Müller und Mats Hummels die Rückkehr in die Nationalmannschaft verkündet wurde, zog der 34-Jährige am Mittwoch einen Schlussstrich unter seine Laufbahn als Fußball-Profi. „Heute ist ein Tag, der mir persönlich sehr schwer fällt, weil ich sagen möchte, dass meine Karriere enden wird“, sagte Khedira bei einer Pressekonferenz seines Clubs Hertha BSC am Mittwoch.