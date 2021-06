Joshua Kimmich gehört zu den absoluten Stammkräften des deutschen Kaders bei der EM 2021. Als Defensiv-Allrounder im Mittelfeld als auch auf der rechten Abwehrseite baut die deutsche Fußballmannschaft auf seine Fähigkeiten als Abfänger. Doch auch seine Fähigkeiten im Spielaufbau helfen der deutschen Nationalmannschaft enorm.

Joshua Kimmich wechselte 2015 von RB Leipzig zum FC Bayern und durfte noch eine Saison unter der Leitung von Trainer Pep Guardiola lernen. Der Ex-Funktionär des FC Bayern München, Michael Reschke erklärte: „Die Beziehung zwischen Kimmich und Guardiola war sicherlich ganz besonders. Ich bin überzeugt, dass Jo das auch so sieht, dass Pep an der ganzen Entwicklung von Jo ganz entscheidende Anteile hat.“

Doch wie sieht es im Privatleben des Fußballers aus? Hat Joshua Kimmich Kinder? Wer ist die Freundin des Fußballers? Wie viel Gehalt bekommt Joshua Kimmich? Alle Antworten zu diesen und weiteren Fragen rund um Joshua Kimmich bekommt ihr hier.

Joshua Kimmich Steckbrief: Alter, Größe, Gewicht, Instagram

Name: Kimmich

Vorname: Joshua

Alter: 31

Geburtstag: 08. Februar 1995

Sternzeichen: Wassermann

Größe: 185 cm

Gewicht: 75 kg

Geburtsort: Rottweil / Baden-Württemberg, Deutschland

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Fußballspieler

Positition: Mittelfeld/Abwehr

Verein: FC Bayern München

Freundin: Lina Meyer

Kinder: zwei

Joshua Kimmich: Freundin und Kinder

Mit seinen 26 Jahren hat hat Joshua Kimmich als Fußballer fast alles gewonnen was es zu gewinnen gibt. Doch auch im privaten Umfeld läuft es für Kimmich perfekt. Als sich die Spieler des FC Bayern im Herbst 2015 traditionell auf dem Münchner Oktoberfest zeigten, brachte Joshua seine Freundin Lina Meyer mit. Die beiden sind im Juni 2019 das erste Mal Eltern geworden. Kimmich beschrieb in der Münchner Abendezeitung: „Ein Kind gibt dem Leben einen ganz anderen Inhalt, eine ganz neue Aufgabe ist da“. Inzwischen hat sich die Familie nochmal erweitert. Am 18. Oktober 2020 gab der FC Bayern München auf Twitter bekannt: „Joshua Kimmich fällt heute aus. Er ist in München geblieben, seine Freundin erwartet das zweite Kind.“

Joshua Kimmich Vermögen: So viel Gehalt bekommt der Bayern-Star

Das geschätzte Vermögen von Joshua Kimmich lag im Jahr 2021 bei 9 Millionen Euro. Bei seinem Arbeitgeber FC Bayern München soll der Bundesliga-Profi ein jährliches Gehalt von 10 Millionen Euro vedienen.

