estpflicht für Reiserückkehrer nach Deutschland. Die Planung des Die Corona-Zahlen und die Inzidenzen in den beliebten Urlaubsländern in Europa steigen. Die Bundesregierung beschließt deshalb eine Tnach Deutschland. Die Planung des Familienurlaubs macht das schwieriger. Wir klären deshalb folgende Fragen:

Was gilt bei der Einreise nach Deutschland für Kinder ?

für ? Müssen Kinder unter 6 Jahren in Quarantäne nach dem Urlaub?

Ab welchem Alter gilt die Testpflicht für Reiserückkehrer?

Einreise nach Deutschland: Testpflicht für Reiserückkehrer auch für Kinder?

Kinder unter sechs Jahren von der Testpflicht ausgenommen sind. Bei der Einreise aus einem einfachen Risikogebiet, müssen sie sich nicht in Quarantäne begeben. Die Regeln zur Einreise nach Deutschland sind in der Corona-Einreiseverordnung geregelt. Dort heißt es unter §5 allerdings, dassvon derausgenommen sind. Bei der Einreise aus einem einfachen Risikogebiet, müssen sie sich nicht inbegeben.

Hochinzidenzgebiet? Danach müssen sich Reiserückkehrer mindestens fünf Tage in Quarantäne begeben und können diese erst dann mit einem Test beenden. Was gilt dann für Kinder, die von der Testpflicht befreit sind? Auf Nachfrage des Portals „ Doch was gilt bei der Einreise aus einen? Danach müssen sichmindestens fünf Tage inbegeben und können diese erst dann mit einem Test beenden. Was gilt dann für Kinder, die von der Testpflicht befreit sind? Auf Nachfrage des Portals „ Nordbayern “ erklärte das dortige Gesundheitsministerium, dass Kinder ebenfalls bei der Einreise angemeldet werden müssen und nicht von der Quarantäne befreit sind. Auch Kinder unter sechs Jahren müssen also bei der Rückkehr aus einem Hochinzidenzgebiet fünf Tage in Quarantäne.

Testpflicht für Reiserückkehrer Kinder: Ab welchem Alter gilt die Testpflicht?

Wer nach Deutschland einreisen will und mindestens zwölf Jahre alt ist, muss ab Sonntag nachweisen, dass er gegen Corona geimpft, von der Krankheit genesenen oder getestet ist. Eine entsprechende Verordnung wird das Bundeskabinett noch am Freitag im Umlaufverfahren beschließen, wie das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mitteilte.

Ab dem 1. August müssen sich alle Einreisenden nach Deutschland testen lassen.

