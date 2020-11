„Lockdown Light“ in Deutschland sind vorüber. Die Ende Oktober beschlossenen schärferen Zahlen der Neuinfektionen abzubremsen. Ob und wie die Maßnahmen wirken, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen - erst dann wird sich ein erstes verlässliches Bild über die Wirksamkeit ergeben. Die Corona-Pandemie hat Deutschland und die Welt weiter fest im Griff. Die ersten fünf Tage des seit 2. November geltendenin Deutschland sind vorüber. Die Ende Oktober beschlossenen schärferen Corona-Maßnahmen sollen helfen, die zuletzt stark ansteigendenabzubremsen. Ob und wie die Maßnahmen wirken, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen - erst dann wird sich ein erstes verlässliches Bild über die Wirksamkeit ergeben.

Corona-Zahlen - zumal in der kalten Jahreszeit, die ohnehin Infektionskrankheiten wie Doch auch jetzt blicken die Menschen in der Bundesrepublik jeden Tag auf die Entwicklung der- zumal in der kalten Jahreszeit, die ohnehin Infektionskrankheiten wie Schnupfen und Grippe mit sich bringt und eine weitere Ausbreitung des Coronavirus noch weiter begünstigen könnte.

Corona-Zahlen für Deutschland: Die aktuellen Fallzahlen des RKI am 7.11.2020

Wie hoch sind die neuen Corona-Fallzahlen in Deutschland heute, am Samstag, 7.11.2020?

Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick - die Neuinfektionen, Inzidenzwert sowie die Zahl der Toten und Genesenen:

Infizierte: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 642.488 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 11.226. Das sind 310 mehr als am Vortag.

Genesene: Die Zahl der Genesenen beläuft sich nach Angaben des RKI auf etwa 412.000.

Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen hat sich in den vergangenen zwei Wochen von 851 Patienten am 19.10.2020 auf 2243 Patienten am 2.11.2020 fast verdreifacht.



Corona in Deutschland: So hoch liegt der R-Wert laut RKI

Ein wichtiger Indikator in der Betrachtung der Corona-Zahlen sind auch die sogenannten Reproduktionszahlen - R-Wert und Sieben-Tage-R. Sie zeichnen rückwirkend das Bild einer mittelfristigen Entwicklung und nicht bloß eines Vergleichs zum Vortag.

Die aktuellen Werte lagen am Samstag noch nicht vor.

Zahlen in Bundesländern und Kreisen: Das RKI-Dashboard

Viele Menschen interessiert aber nicht nur die Entwicklung in der nationalen Betrachtung, sondern auch mit Blick auf ihre nähere Umgebung - also in ihren Bundesländern oder Landkreisen. Die Bundesländer wie Bayern oder Baden-Württemberg mussten die neuen Regeln umsetzen - umso spannender ist nun also der Blick in die jeweiligen Länder und Regionen.

Das Dashboard des RKI zeigt aktuelle Zahlen und Grafiken zum Infektionsgeschehen in Deutschland. (Stand: 7.11.2020, 08:25 Uhr)

© Foto: Screenshot RKI

Verzögerungen am Samstagmorgen

Für gewöhnlich werden die aktuellen Fallzahlen für Deutschland um 0 Uhr aktualisiert. Am Samstag kam es zu Verzögerungen bei der Aktualisierung. Um 7 Uhr waren noch keine aktuellen Zahlen für Deutschland vorhanden

Corona in Deutschland: Spahn plant angesichts der Zahlen Finanzhilfen für Krankenhäuser

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant neue Finanzhilfen für die Krankenhäuser in der Corona-Pandemie. "Kein Krankenhaus soll wirtschaftlich einen Nachteil dadurch haben, dass es in dieser Pandemie mithilft", sagte Spahn am Freitag im Bundestag. In der kommenden Woche wolle er Vorschläge vorlegen, um die Krankenhäuser "wirtschaftlich abzusichern".

Ein Sprecher von Spahns Ministerium sagte, es gehe darum zu verhindern, dass Krankenhäuser in Liquiditätsprobleme geraten. Derzeit bekämen die Krankenhäuser coronabedingte Ausfälle "ex post", also hinterher erstattet, was zu Liquiditätsproblemen führen könne, sagte der Sprecher.

In der Bundesregierung liefen derzeit Gespräche über die geplanten Hilfen, sagte er weiter. Zum möglichen Finanzvolumen wollte er sich nicht äußern.