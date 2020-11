Corona-Fallzahlen sind in Deutschland nach wie vor besorgniserregend hoch. Seit mehreren Wochen steigt die Zahl der Neuinfektionen täglich an. Am Freitag meldete das RKI Diesind innach wie vor besorgniserregend hoch. Seit mehreren Wochen steigt die Zahl dertäglich an. Am Freitag meldete das RKI über 21.000 Neuinfektionen und damit einen neuen Rekord an Corona-Zahlen für Deutschland.

Ruft man das RKI-Dashboard jedoch am Samstagmorgen auf, so fehlen die aktuellen Zahlen. Was ist los?

Keine aktuellen Corona-Zahlen am Samstag, 07.11.2020

Für gewöhnlich werden die neuen Corona-Zahlen täglich um 0:00 aktualisiert. Am Samstag jedoch verzögerte sich die Darstellung der Neuinfektionen. Besuchern der Webseite wurde am Morgen angezeigt, dass die Daten gerade aktualisiert werden und die Webseite später wieder besucht werden sollte.

© Foto: Screenshot: RKI

Gegen halb neun wurden die aktuellen Fallzahlen schließlich auf dem RKI Dashboard angezeigt. Sie überstiegen noch einmal deutlich den Wert von Freitag.

Corona RKI-Dashboard: Probleme treten häufiger auf

RKI-Dashboard auf. In den vergangenen Wochen und Monaten kam es immer wieder zu Ausfällen des Dashboards. Nicht das erste Mal treten Probleme beimauf. In den vergangenen Wochen und Monaten kam es immer wieder zu Ausfällen des Dashboards. Zuletzt gab es am Mittwochmorgen (03.11.2020) keine aktuellen Infektionszahlen