Robert Koch-Institut die neuen Fallzahlen im Zusammenhang mit der Mittwochmorgen (28.10.2020) scheint es Probleme mit der Datenübermittlung bei den Corona-Neuinfektionen für Deutschland auf dem Dashboard zu geben. Täglich aktualisiert dasdie neuenim Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Doch am heutigen(28.10.2020) scheint es Probleme mit der Datenübermittlung bei denfür Deutschland auf dem RKI zu geben.

Corona RKI Zahlen: Keine aktuellen Fallzahlen am Morgen des 28.10.2020

Infektionen, Todesfällen und Genesenen entsprechen den am Dashboard zwar der 28.10.2020, 0:00 Uhr angegeben, doch bei den Zahlen liegt keine Aktualisierung vor. Die bundesweiten Zahlen zuentsprechen den am Dienstagmorgen angezeigten. Als letzter Stand der Datenaktualisierung wird auf demzwar derangegeben, doch bei den Zahlen liegtvor.

RKI-Dashboard zeigt falsche Corona-Zahlen und bekannte Fehlermeldung

Während am frühen Morgen des 28.10.2020 noch keine Hinweise auf mögliche technische Probleme des RKI-Dashboards vorhanden waren, bekommen Besucher der Internetseite seit etwa 7.30 Uhr statt den aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland eine Fehlermeldung angezeigt. Die Ursache für die falschen Fallzahlen am frühen Morgen liegt, wie bereits in der Vergangenheit, an einer Verzögerung einer Datenaktualisierung.

Das RKI bittet mit dieser Fehlermeldung um Verständnis für die fehlenden aktuellen Corona-Zahlen.

© Foto: Screenshot RKI-Dashboard

Dieser Fall kam in der Vergangenheit bereits öfter vor. In der Regel liefert das RKI die aktuellen Corona-Zahlen im Laufe des Tages nach.

RKI war Ziel von Cyberattacke

Das RKI ist am Mittwoch offensichtlich zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Opfer einer Cyberattacke gewesen. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittag in Berlin sagte, gab es am Morgen einen sogenannten Überlastungsangriff. Dieser habe zu einer vollständigen Auslastung der RKI-Server geführt, wodurch dessen Webseite zeitweise nicht verfügbar gewesen sei.

Der Sprecher bezog sich auf eine diesbezügliche Meldung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die Behörde habe dem RKI deswegen Unterstützung angeboten. Der Angriff habe aber auch ohne solche Unterstützung vom Betreiber der Webseite abgewehrt werden können.

RKI-Dashboard aktualisiert: Corona-Zahlen mit neuem Rekord von fast 15.000 Neuinfektionen

8.30 Uhr dann waren die Daten des RKI-Dashboards aktualisiert und die neuen Corona-Fallzahlen für den 28. Oktober einsehbar. Das Robert Koch-Institut vermeldet mit den Gegendann waren die Daten desund die neuen Corona-Fallzahlen für den 28. Oktober einsehbar. Das Robert Koch-Institut vermeldet mit den aktuellen Zahlen einen neuen Rekord von fast 15.000 Neuinfektionen in Deutschland an nur einem Tag.

RKI-Dashboard und Webseite: Technische Probleme bereits in der Vergangenheit