Maskenpflicht: Mindestens 50 Euro Strafe bei Verstoß

Inzwischen ist ein erster Beschluss aus den Beratungsgesprächen durchgesickert. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfahren hat, haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, dass bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld von mindesten 50 Euro erhoben wird. Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) hatte in der Diskussion ein Mindestbußgeld abgelehnt und erklärt, er werde die Regelung in seinem Land nicht mitmachen, was er in einer Protokollnotiz festhalten lassen wollte.

Das Mindestbußgeld soll allgemein bei Verstößen gelten, nicht nur in Bussen und Bahnen. Bisher gibt es in den Ländern einen „Flickenteppich“ aus unterschiedlichen Regelungen. In einigen Ländern wie Bayern gelten hohe Bußgelder, in anderen Ländern gar keine – etwa in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder dem Saarland.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte erst am Montag angekündigt, das Bußgeld für Maskenverweigerer auf 250 Euro im einmaligen Fall und bis 500 Euro bei mehrmaligen Verstößen anzuheben. Damit solle die Ausbreitung des Coronavirus verringert werden. In NRW etwa liegt das Bußgeld bei 150 Euro, in Hamburg bei 40 Euro.

Im Kampf gegen die Pandemie suchen Merkel und die Ministerpräsidenten eine gemeinsamere Linie - mal wieder. Denn längst gehen die Länder ganz unterschiedlich mit dem Virus um. Wie die Bundesregierung sich die nächsten Schritte vorstellt, hat sie in einem eigenen Entwurf für die für heute geplanten Beschlüsse ausgeführt, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Hier noch einmal alle Diskussionspunkte in der Übersicht:

Bußgeld: Die Behörden sollen die Einhaltung der Maskenpflicht konsequent kontrollieren und sanktionieren. Bei Verstößen soll überall in Deutschland mindestens ein Bußgeld von 50 Euro fällig werden.

Kostenlose Tests: Die Möglichkeit zu kostenlosen Coronavirus-Tests für Reisende, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkommen, soll ab dem 16. September auf Rückkehrer aus Risikogebieten begrenzt werden.

Quarantäne: Der Bund will stärker über die Pflicht zu einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet hinweisen, und zwar „an den Grenzen und in den Urlaubsgebieten“. Die Länder sollen dafür sorgen, dass mehr kontrolliert wird und bei Verstößen Bußgelder verhängt werden.

Testkapazitäten: Bund und Länder wollen daran arbeiten, dass mehr Coronavirus-Tests möglich werden.

Großveranstaltungen: Volksfeste, größere Konzerte, Sportveranstaltungen und andere Großveranstaltungen sollen bis mindestens Jahresende verboten bleiben. Ausnahmen sollen möglich sein in Regionen mit wenigen Infektionen und wenn nur Menschen aus der Umgebung teilnehmen.

Familientreffen: Feiern in Privaträumen oder auf Privatgrundstücken sollen auf höchstens 25 Teilnehmer begrenzt werden. An privaten Feiern „außerhalb des Privatbereichs“ sollen maximal 50 Menschen teilnehmen dürfen.



Zu einzelnen der Themen sind - wie oben beschrieben - schon weitere Details bekannt.

RKI-Zahlen für Deutschland: So viele Neuinfektionen gibt es

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des RKI vom frühen Donnerstagmorgen 1507 neue Corona-Infektionen gemeldet. Am Tag zuvor waren es 1576. Am Samstag war mit 2034 neuen Fällen erstmals seit Ende April die 2000er-Marke überschritten worden. Das RKI führt nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern auf und aktualisiert seine Aufstellung einmal täglich.

Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Die Zahl war nach den immer noch über 1000 liegenden Werten im Mai in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigt sie wieder. Experten zeigen sich besorgt, dass es zu einem starken Anstieg der Fallzahlen kommen könnte, der die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Ansteckungsketten an ihre Grenzen bringt.

Corona-Zahlen in Deutschland: Tote, Genesene, Infizierte

So viele Infizierte gibt es in Deutschland: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich RKI-Angaben zufolge mindestens 237.936 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand Donnerstag, 27.8.2020, 0 Uhr). Die in den USA ansässige Johns-Hopkins-Universität meldete 239.010 Infizierte.

Corona-Tote in Deutschland: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9285. Seit dem Vortag wurden fünf Todesfälle mehr gemeldet. Die JHU zählte ebenfalls 9285 Tote.