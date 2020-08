Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere gemeinsame Vorgehen in der Zum ersten Mal seit Juni beraten sich Bundeskanzlerinund die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere gemeinsame Vorgehen in der Corona-Pandemie

In der Videoschalte soll auch der Umgang mit Großveranstaltungen überdacht werden. Wie verschiedene Medien unter Berufung auf eine im Vorfeld kursierende Beschlussvorlage berichten, sollen Großveranstaltungen offenbar bis zum Jahresende weiterhin verboten bleiben.

Doch es soll auch Ausnahmen geben: „Ausnahmen können in Regionen mit einer 7-Tages-Inzidenz von unter 15 dann vorgesehen werden, wenn sichergestellt ist, dass die Teilnehmer ausschließlich aus dieser Region bzw. aus umliegenden Regionen mit entsprechenden Inzidenzen kommen“, zitiert die Bild einen Auszug aus der Beschlussvorlage.

Fans im Stadion trotz Corona: Auf diesen Messwert kommt es offenbar an

Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich in einer Stadt oder einem Kreis innerhalb einer Woche – gerechnet pro 100.000 Einwohner – mit Covid-19 infiziert haben. Der Wert wird herangezogen, um Schwankungen der täglichen Neuinfektionszahlen auszugleichen und Trends besser zu erkennen.

Spiele ohne Zuschauer bis Jahresende: Wettbewerbsgleichheit wird wohl gewahrt

Liegt der Wert in der Stadt oder im Landkreis eines Bundesliga-Klubs unter 15, könnte der Beschlussvorlage zufolge dort also eine Teilzulassung von Fans mit personalisierten Tickets möglich sein. Ob die Bundesliga und andere deutsche Sport-Ligen regional unterschiedliche Regelungen einführen wollen, ist aber aus Gründen der Wettbewerbsgleichheit äußerst fraglich.

Lobbyarbeit der Fußball-Funktionäre offenbar ohne Erfolg

Sollte der Beschlussvorschlag in die Tat umgesetzt werden, wäre das vor allem für die Profiligen neben dem Fußball ein harter Schlag. Dennoch hatte vor allem der Fußball drei Wochen vor dem Saisonstart der Bundesliga auf eine Zuschauer-Rückkehr gedrängt. Deshalb hatten Verbände wie Klubs zuletzt Druck gemacht. Mit ausgefeilten Plänen und beharrlicher Lobbyarbeit wollte der Fußball bei der Politik punkten.

Die Versuche, Fakten zu schaffen, gingen allerdings schief. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) musste seinen Zuschauer-Plan für das Nations-League-Spiel der Nationalmannschaft am 3. September in Stuttgart gegen Spanien verwerfen. Bundesligist Union Berlin ist zurückgerudert und wird am 5. September doch kein Testspiel vor 3000 Fans bestreiten. Auch aus der Partie des Ligarivalen Schalke 04 gegen den Zweitligisten Würzburger Kickers vor geplanten 730 Besuchern in Tirol wurde aufgrund eines Coronafalls bei den Königsblauen nichts.

Horst Seehofer spricht sich für Teilzulassung von Fans aus

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bereits dafür eingesetzt, dass bald wieder Fans in begrenzter Zahl in Fußballstadien ihre Mannschaft anfeuern dürfen. „Die Bevölkerung versteht es nicht, wenn im Nahverkehr viele Menschen auf engem Raum unterwegs sein dürfen, aber ein Fußballspiel mit wenigen Zuschauern und großen Abständen nicht möglich sein soll“, sagte der auch für Sport zuständige Minister der Unterdessen hat sichbereits dafür eingesetzt, dass bald wieder Fans in begrenzter Zahl in Fußballstadien ihre Mannschaft anfeuern dürfen. „Die Bevölkerung versteht es nicht, wenn im Nahverkehr viele Menschen auf engem Raum unterwegs sein dürfen, aber ein Fußballspiel mit wenigen Zuschauern und großen Abständen nicht möglich sein soll“, sagte der auch für Sport zuständige Minister der „Augsburger Allgemeinen“

In einem Stadion mit 80.000 Zuschauern könne man durchaus eine nennenswerte Anzahl von Zuschauern unterbringen und dabei alle Infektionsschutzregeln einhalten, sagte Seehofer vor Beginn des Bund-Länder-Gipfels zur Corona-Krise am Donnerstag. Über die konkrete Größenordnung müsse aber man reden, außerdem sollte auf Alkohol in den Stadien verzichtet werden. Sinnvoll sei auch, vorerst keine Stehplätze zuzulassen, um Infektionsrisiken zu vermeiden.

Corona-Zahlen in Deutschland: Tote, Genesene, Infizierte

So viele Infizierte gibt es in Deutschland: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich RKI-Angaben zufolge mindestens 237.936 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand Donnerstag, 27.8.2020, 0 Uhr). Die in den USA ansässige Johns-Hopkins-Universität meldete 239.010 Infizierte.

Corona-Tote in Deutschland: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9285. Seit dem Vortag wurden fünf Todesfälle mehr gemeldet. Die JHU zählte ebenfalls 9285 Tote.