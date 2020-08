Beschlussvorlage für die Beratungen von Karneval und Weihnachtsmärkte soll das laut der Merkel nicht gelten. Laut einerfür die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere gemeinsame Vorgehen in der Corona-Pandemie sollen Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten werden. Fürsoll das laut der Merkel nicht gelten.

Großveranstaltungen während Corona: Ausnahmen für Karneval und Weihnachtsmärkte

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will erst später über die Zulassung von Karnevalsveranstaltungen und Weihnachtsmärkten in der Corona-Pandemie entscheiden. Das werde und müsse heute nicht entschieden werden“, sagte Merkel am Donnerstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in ihren Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder über Maßnahmen gegen die steigenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus.

Corona Karneval: Söder stimmt Merkels Vorschlag zu

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder habe ihr zugestimmt. Er sei nie für eine Totalabsage von Fasching oder Karneval gewesen, habe er erklärt.

Sachsen habe in der Runde auf die Zulassung von Weihnachtsmärkten gedrängt, hieß es weiter - offensichtlich vor dem Hintergrund von Befürchtungen, der berühmte Dresdner Weihnachtsmarkt müsse abgesagt werden.