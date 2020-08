Masken im Kampf gegen die Mundschutz beim Einkaufen und in anderen Alltagssituationen zu tragen. Immerhin sollen auch Alltagsmasken helfen, das Virus auf andere zu übertragen und damit die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Der Nutzen vonim Kampf gegen die Corona-Krise war lange umstritten. Inzwischen haben sich im Zuge der Maskenpflicht die meisten Bundesbürger daran gewöhnt, denbeim Einkaufen und in anderen Alltagssituationen zu tragen. Immerhin sollen auchhelfen, das Virus auf andere zu übertragen und damit die Ausbreitung deseinzudämmen.

Maskenpflicht am Arbeitsplatz und neue Bußgelder

Für einige Politiker ist Grund genug, eine Maskenpflicht auch am Arbeitsplatz zu fordern, manche wollen das auch in Schulen. Die Kernfrage lautet: Sollen nach französischem Vorbild Masken auch im Job getragen werden? Und sollen in ganz Deutschland einheitliche Bußgelder verhängt werden, wenn jemand sich weigert, Masken zu tragen?

Einheitliches Bußgeld von 50 Euro bei Verstößen und Regeln in Schulen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beraten am Donnerstag - unter anderem - über eine Maskenpflicht im Job, aber auch über Bußgelder. Noch bevor die Ergebnisse verkündet, sickerten Details aus der Beschlussvorlage durch, manches ist teilweise wohl auch schon beschlossen:

Die Behörden sollen die Einhaltung der Maskenpflicht konsequent kontrollieren und sanktionieren.

In Deutschland wird bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld von mindestens 50 Euro erhoben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) hatte in der Diskussion ein Mindestbußgeld abgelehnt und erklärt, er werde die Regelung in seinem Land nicht mitmachen, was er in einer Protokollnotiz festhalten lassen wollte.

Bild zufolge steht in der Beschlussvorlage, dass das Kanzleramt die Kultusministerkonferenz bitten werde, sich für einheitliche Regeln zur Maskenpflicht an allen Schulen einzusetzen.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, die Bundesländer und die Bundesregierung sollten sich auf eine bundesweit einheitliche Regelung für Bußgelder und andere Corona-Regeln einigen.

Das ist der Stand beim Nutzen von Alltagsmasken

Die Alltagsmaske ist wesentlicher Bestandteil der AHA-Regel. Sie beschreibt Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung und Übertragung des Coronavirus:

Abstand

Hygiene

Alltagsmaske