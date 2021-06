Wegen stark sinkender Corona-Zahlen und Inzidenzwerte wird Bulgarien vom RKI nicht mehr als Risikogebiet eingestuft

nicht mehr als eingestuft Damit entfällt die generelle Pflicht, bei der Einreise ein negatives Testergebnis vorzuweisen

vorzuweisen Es besteht keine Reisewarnung mehr vom Auswärtigen Amt für Bulgarien

Urlaub in Bulgarien ist möglich: Die Corona-Regeln für Urlaub und Reisen 2021 im Überblick

Corona Bulgarien: Inzidenz und Infektionszahlen gehen deutlich zurück

Bulgarien verzeichnete von Beginn der Pandemie bis Mitte Juni 2021 insgesamt 18.000 Todesopfer bei 6,9 Millionen Einwohnern. Dies ist die dritthöchste Todesrate in der EU hinter Ungarn und Tschechien. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ging in den vergangenen Wochen aber wieder deutlich zurück. Hier sind die aktuellen Corona-Zahlen für Bulgarien (Stand 22.06.2021):

7-Tage-Inzidenz: 9,5

Neuinfektionen: 120

Neue Todesfälle: 10

Impfquote (vollständig): 10,84

Party-Urlaub in Bulgarien: Clubs öffnen und Zuschauer dürfen ins Stadion

Fußballspiele dürfen in Bulgarien nach einem halbjährigen coronabedingten Verbot wieder vor Publikum im Stadion ausgetragen werden – allerdings unter Corona-Auflagen.Nach sechsmonatiger Schließung haben auch die Nachtclubs wieder geöffnet. In der Hauptstadt Sofia herrscht ausgelassene Partystimmung. Leute in Feierlaune könne nicht glauben, wieder in einer Disko zu sein, „es erscheint mir noch wie ein Traum“, sagte etwa die 22-jährige Sabrina der Nachrichtenagentur AFP. In den meisten anderen EU-Staaten sind Nachtclubs im Rahmen der Corona-Maßnahmen weiterhin geschlossen.

In Bulgariens Hauptstadt Sofia darf man wegen der sinkenden Corona-Zahlen bereits wieder in Clubs und Diskos.

© Foto: Pixabay

Corona-Regeln Bulgarien: Keine Maskenpflicht beim Tanzen im Club

Für die bulgarischen Clubs gelten nach der Wiederöffnung diverse Hygieneregeln. So dürfen sie nur Besucherzahlen von bis zu 50 Prozent ihrer Kapazität hineinlassen. Am Eingang wird die Körpertemperatur der Gäste gemessen und Desinfektionsgel ausgegeben. Auf der Tanzfläche herrscht aber keine Maskenpflicht.

Corona und Urlaub: Wie ist die Lage in den einzelnen Ländern Europas?

In vielen europäischen Ländern ändern sich gerade die Corona-Regeln für Urlaub und Einreise. Was wo gilt: