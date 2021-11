Neuinfektionen, Inzidenz, Impfquoten – Wie sehen die aktuellen Coronazahlen in Baden-Württemberg und Bayern aus?

In diesem Liveblog gibt es alle News zum Thema Corona in Baden-Württemberg und Bayern.

Aktuelle Coronazahlen für Bayern vom 17.11.2021

Neuinfektionen: 10.162

Infektionen seit Pandemiebeginn: 729.138

Todesfälle neu: 29

Tote insgesamt: 11.371

Inzidenz: 397,7

Impfquote Erstimpfung: 76,0 %

Impfquote Zweitimpfung: 74,2 %

Impfquote Booster: 5,2 %

Aktuelle Coronazahlen für Baden-Württemberg vom 17.11.2021

Neuinfektionen: 13.733

Infektionen seit Pandemiebeginn: 964.554

Todesfälle neu: 77

Tote insgesamt: 16.725

Inzidenz: 570,2

Impfquote Erstimpfung: 67,5 %

Impfquote Zweitimpfung: 65,7 %

Impfquote Booster: 5,2

Lockdown, Booster-Impfung, Homeoffice-Pflicht: Darum geht es morgen bei der MPK

Update: 17.11.2021, 17.45 Uhr

Die hohen Corona-Zahlen in Deutschland machen es nötig: Morgen findet die nächste Ministerpräsidentenkonferenz statt. Wird es wieder einen Lockdown geben? Und was wird mit Blick auf Weihnachten und Silvester beschlossen? Alle Infos vor dem Corona-Gipfel in diesem Artikel.

2G-Regel – Wird die Einhaltung in Ulm kontrolliert?

Update: 17.11.2021, 14.30 Uhr

Seit Mittwoch gilt die Alarmstufe in Baden-Württemberg und damit die 2G-Regel in vielen Bereichen. Unsere Reporter haben getestet, wie die Einhaltung dieser Corona-Regeln in Ulm kontrolliert werden:

Wegen Corona: Weniger Touristen im Südwesten

Update: 17.11.2021, 12.15 Uhr

Der Tourismus im Südwesten leidet weiter unter den Folgen der Corona-Pandemie. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes kamen in den ersten neun Monaten des Jahres rund 18,3 Prozent weniger Gäste als im ebenfalls schon von Corona gezeichneten Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Übernachtungen sei um 2,6 Millionen zurückgegangen, wie die Behörde am Mittwoch weiter berichtete.

Damit wurden nur noch 25,6 Millionen Übernachtungen gezählt nach 28,3 Millionen im Vorjahreszeitraum. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es zwischen Januar und September noch 44,2 Millionen Übernachtungen gewesen.