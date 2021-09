Heute, Sonntag, 26.09.2021, findet die Bundestagswahl statt.

statt. Ergebnisse, Prognosen, Umfragen und Hochrechnung aus der Stadt Würzburg.

aus der Stadt Würzburg. Welche Abgeordnete aus Würzburg erhalten ein Mandat für den Bundestag?

Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 251 Würzburg

Wahlkreis 251 stehen heute die Abgeordneten der verschiedenen Parteien zur Wahl um ein Mandat im Bundestag. Paul Lehrrieder (CSU), der seit 2017 als Direktkandidat den Wahlkreis Würzburg in Berlin vertritt, stellt sich dieses Jahr wieder zur Wahl bei der Erststimme. Sobald die ersten Prognosen und Hochrechnungen für die Stadt Würzburg da sind, lest ihr sie hier.

Hohe Wahlbeteiligung am Vormittag

Wie hoch ist die Wahlbeteiligung in Würzburg bei der Bundestagswahl 2021? Das Würzburger Wahlamt meldete schon bis 10.00 Uhr etwa 9 Prozent Beteiligung in den Wahllokalen. Dazu kommen 54 Prozent Briefwahl-Stimmen. Nach Angaben des Sprechers lag somit die Beteiligung schon vormittags deutlich über 60 Prozent.

Hochrechnungen, Prognosen und Umfragen deuten das Wahlergebnis an. Wie hoch ist die Wahlbeteiligungen an anderen Orten Deutschlands und bundesweit? Aktuelledeuten das Wahlergebnis an. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Erststimme: Welcher Kandidat kann in Würzburg bei der Bundestagswahl 2021 gewählt werden?

Mit der Erststimme wird jeweils ein Vertreter oder eine Vertreterin des Wahlkreises für den Bundestag gewählt. Folgende Kandidatinnen und Kandidaten wollen für die Stadt Würzburg in den Bundestag:

Paul Lehrrieder (CSU)

Freya Altenhöner (SPD)

Sebastian Hansen (Bündnis 90/Die Grünen)

Andrew Ullmann (FDP)

Simone Barrientos (Die Linke)

Robert Starosta (Freie Wähler)

Stefanie Wierlemann (ÖDP)

Kolja Knodel (Volt)

Robert Kurt Hämmelmann (dieBasis)

Thomas Herter (Die Humanisten)

Horst Michael Schürer (parteilos)

Wie sich die Menschen in Würzburg für sich passend entscheiden, konnten sie vorher durch den Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung testen.

Bundestagswahl 2021 Zweitstimme: Welche Parteien stehen zur Wahl in Bayern?

Die Zweitstimme entscheidet, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag erhält. Welche Parteien können in Bayern mit der Zweitstimme gewählt werden? Die Parteien sind nach ihrem Erscheinen auf dem Wahlzettel aufgelistet:

Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Alternative für Deutschland (AfD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)

die Linke (Linke)

Freie Wähler (Freie Wähler)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Bayernpartei (BP)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei)

Piratenpartei Deutschland (Piraten).

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³)

Partei für Gesundheitsforschung

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Deutsche Kommunistischen Partei (DKP)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C)

Der dritte Weg (III. Weg)

Die Urbane

HipHop Partei (du.)

Liberal-Konservative Reformern (LKR)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Unabhängige für bürgernahe Demokratie (Unabhängige)

Volt Deutschland (Volt)

Bundestagswahl 2021 heute: Wie hoch ist die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 251?

Der Wahlkreis Würzburg teilt sich in zwei Gebiete: In die kreisfreie Stadt Würzburg und in den Landkreis Würzburg. Bei der letzten Bundestagswahl (2017) lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Würzburg bei 80,96 Prozent, das heißt, 182.961 Menschen von 225.998 Wahlberechtigten hatten ihre Stimme abgegeben. Sobald es erste Prognosen zur Wahlbeteiligung in Würzburg gibt, lest ihr sie hier.

