Die Bundestagswahl findet am Sonntag, den 26.09.21 statt?

statt? Welche Partei soll ich wählen? Der Wahl-O-Mat kann dir helfen.

soll ich wählen? Der Wahl-O-Mat kann dir helfen. Du musst nur einige Fragen zu deiner politischen Einstellung beantworten.

Partei. Einige wissen sogar bis zu Wahltag nicht, für wen sie stimmen sollen. Am 26. September ist es nach vier Jahren wieder soweit: Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, an diesem Tag Abgeordnete und Parteien für den Deutschen Bundestag zu wählen. Doch viele Wählerinnen und Wähler entscheiden sich erst kurz vor der Bundestagswahl 2021 für einen Kandidaten und eine. Einige wissen sogar bis zu Wahltag nicht, für wen sie stimmen sollen.

Wie vor jeder Wahl gibt es Erstwähler, also junge Menschen, die nach ihrem 18. Geburtstag zum ersten Mal wählen gehen dürfen. Andere haben wiederum Jahrzehnte für dieselbe Partei gestimmt, sind mit ihr aber nicht mehr einverstanden und überlegen jetzt, ob sie überhaupt noch wählen gehen sollen und wenn ja, welche Partei.

Bundestagswahl 2021: Wahlomat hilft, sich für eine Partei zu entscheiden

Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb) können sie prüfen, welche Partei am ehesten ihre Interessen vertritt – und müssen sich nicht Hunderte Seiten Wahlprogramme durchlesen. Stattdessen werden ihnen 38 Thesen vorgestellt, denen sie per Mausklick entweder zustimmen, sie ablehnen oder sich enthalten können. Aus den Antworten leitet das Programm dann eine politische Einstellung ab und vergleicht diese mit Informationen aus den Wahlprogrammen. Die bpb bietet das Tool vor allen Bundestags-, Landtags-, und Europawahlen an. Beiden Gruppen könnte der Wahl-O-Mat helfen. Mit dem Online-Tool derkönnen sie prüfen, welche Partei am ehesten ihre Interessen vertritt – und müssen sich nicht Hunderte Seitendurchlesen. Stattdessen werden ihnen 38 Thesen vorgestellt, denen sie per Mausklick entweder zustimmen, sie ablehnen oder sich enthalten können. Aus den Antworten leitet das Programm dann eine politische Einstellung ab und vergleicht diese mit Informationen aus den Wahlprogrammen. Die bpb bietet das Tool vor allen Bundestags-, Landtags-, und Europawahlen an.

Wahlomat geht heute online: Wo gibt’s den Wahl-O-Mat 2021?

Wahlomat für Berlin und Mecklenburg Vorpommern verfügbar. Das ändert sich heute, am Donnerstag, 2. September, um 11 Uhr. Der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021 soll nämlich online gehen. Den offiziellen Wahl-O-Mat gibt es nach der Freischaltung Bisher ist auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung nur derfür Berlin und Mecklenburg Vorpommern verfügbar. Das ändert sich heute, am Donnerstag, 2. September, um 11 Uhr. Der Wahl-O-Mat zursoll nämlichgehen. Den offiziellen Wahl-O-Mat gibt es nach der Freischaltung hier

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat 2021?

Nutzerinnen und Nutzern soll der Wahlomat eine Entscheidungshilfe bei der Bundestagswahl sein. Er soll einen Überblick über die Programmpunkte der wählbaren Parteien in Deutschland geben. Es werden in der App oder am Computer Thesen oder Standpunkte präsentiert, auf die Userinnen und User dann mit „Stimme zu“, „Stimme nicht zu“ oder „Neutral“ antworten. Es ist auch möglich, Antworten zu überspringen und Themen hervorzuheben, die einem persönlich besonders wichtig sind. Am Ende wird das Ergebnis ausgewertet und es folgt eine Auflistung darüber, welche Partei welchen Standpunkt zur jeweiligen These vertritt. Der Wahl-O-Mat soll dann zeigen, welche Partei am besten zu den persönlichen Interessen und Wünschen passt.

Wer hat den Wahlomat entwickelt?

Die Thesen, die dir der Wahl-O-Mat vorstellt, hat eine Redaktion aus Jungwählern unter 26 Jahren, Politikexperten und Wissenschaftlern entwickelt. Mit dabei war auch die Ulmerin Lara Zell.

Wahlomat 2021 Parteien: CDU, SPD, Grüne und Co. bei der Bundestagswahl

An der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 nehmen von den 54 zugelassenen Parteien letztendlich 47 Parteien teil. Das Online-Portal zum „Wahl-O-Mat“ wurde zum ersten Mal bei der Bundestagswahl 2002 eingesetzt. Damals wurde es 3,6 Millionen Mal genutzt. Seitdem stieg die Zahl stetig, auf zuletzt 15,7 Millionen bei der Wahl 2017, berichtet der Deutschlandfunk.

Wahlomat zur Bundestagswahl: Südwest Presse ist Medienpartner

Gibt es Alternativen zum Wahlomat?

Wahlkreis antreten. Dann kannst du dir die Profile der einzelnen Politiker anschauen oder ihnen über das Portal eine Frage stellen. Wenn du nicht warten willst, bis der Wahl-O-Mat online geht, kannst du schon jetzt das Portal abgeordnetenwatch.de nutzen. Dort musst du nur deine Postleitzahl und das Parlament angeben, welches gewählt wird und schon werden dir alle Kandidaten angezeigt, die in deinemantreten. Dann kannst du dir die Profile der einzelnen Politiker anschauen oder ihnen über das Portal eine Frage stellen.

wischst. Der Wahlswiper funktioniert dagegen ähnlich wie eine Dating-App: Du kannst sowohl am PC als auch in der App einer Aussage zustimmen oder sie ablehnen, indem du nach links beziehungsweise rechts

Aufrufe, Gründung, Funktion – Daten zum Wahlomat