Nach vier Jahren vergeben die Wahlberechtigten in der Stadt Weißenhorn wieder ein Direktmandat an einenoder einefür den Deutschen Bundestag. Wer soll den, zu dem Weißenhorn gehört, im nationalen Parlament in Berlin vertreten? Wer sich noch vor der Wahl unsicher war, konnte mit dem Wahlomat testen , welche Partei die eigenen Interessen am ehesten vertritt – unabhängig von Umfragen. Wir blicken hier auf dieSobald es ersteundgibt, lest ihr das hier.