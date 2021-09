Am 26.09. fand die Bundestagswahl 2021 statt.

statt. Im Überblick: Wahlergebnisse und Hochrechnung aus der Stadt Neu-Ulm .

aus der . Welche Abgeordnete erhält im Wahlkreis 255 die nötigen Stimmen für einen Sitz im Deutschen Bundestag ?

Welche Abgeordnete erhält im Wahlkreis 255 die nötigen Stimmen für einen Sitz im Deutschen Bundestag ?

Bundestagswahl 2021: Stadt Neu-Ulm wählt Kandidat und Partei

Nach vier Jahren konnten die Wahlberechtigten in der Stadt Neu-Ulm wieder einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin und eine Partei für den Deutschen Bundestag wählen.

Zweitstimmen – So haben die Bürgerinnen und Bürger von Neu-Ulm gewählt:

Die Wahlergebnisse der Stadt Neu-Ulm im Überblick

Die Ergebnisse der Kreisstadt Neu-Ulm stehen fest. Die Wahlbeteiligung beträgt 76,2 Prozent. Hier die Stimmenverteilung der Erststimmen im Überblick:

Alexander Engelhard CSU: 32,7 Prozent

Karl Heinz Brunner SPD: 19,2 Prozent

Gerd Michael Mannes AFD: 9,0 Prozent

Anke Hillmann-Richter FDP: 9,3 Prozent

Ekin Deligöz die Grünen: 17,4 Prozent

Xaver Merk die Linke: 2,5 Prozent

Daniel Mayer freie Wähler: 3,2 Prozent

Sonstige: 6,7 Prozent

Bundestagswahl 2021: Das Direktmandat steht fest

die meisten Stimmen auf sich? Heute können Wahlberechtigte Wahlkreis 255, in dem auch der Landkreis Günzburg und Unterallgäu eingebunden sind. Wer hat im Landkreis Neu-Ulm das Direktmandat gewonnen ? Und welche Partei vereint hierauf sich? Heute können Wahlberechtigte den Kandidaten oder die Kandidatin und jene Partei wählen, die zu ihnen passen . Der Landkreis Neu-Ulm gehört zum, in dem auch der Landkreis Günzburg und Unterallgäu eingebunden sind.

CSU-Kandidat Alexander Engelhard hat das Direktmandat gewonnen.

Hochrechnungen, Prognosen, Wahlbeteiligung – so ist der aktuelle Stand der Bundestagswahl

Wie lauten die aktuellen Hochrechnungen, Prognosen und Umfragen?

Wahlergebnisse Bundestagswahl: Aktuelle Hochrechnung bundesweit

Wie haben die Menschen in Deutschland bei der Bundestagswahl abgestimmt? Die bundesweite Hochrechnung des ZDF ergibt folgende Ergebnisse:

Update, 27.09.21, 06.18 Uhr

SPD: 25,7 Prozent

CDU/CSU: 24,1 Prozent

Grüne: 14,8 Prozent

FDP: 11,5 Prozent

Linke: 4,9 Prozent

AfD: 10,3 Prozent

Sonstige: 8,7 Prozent

Ist die Wahlbeteiligung in Bayern höher als 2017?

Bei der Bundestagswahl zeichnet sich in diesem Jahr in Bayerns größten Städten womöglich eine höhere Wahlbeteiligung ab. In der Landeshauptstadt München hatten bis 13.00 Uhr am Sonntagmittag schon deutlich mehr als 60 Prozent der Wähler und Wählerinnen ihre Stimme abgegeben. Dort ist der Anteil der Briefwähler schon mit eingerechnet. Ein ähnlicher Wert war bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 erst zwischen 15.00 und 16.00 Uhr erreicht worden.

Zweitstimmen-Ergebnis im Landkreis Neu-Ulm:

Welche Kandidaten standen bei der Bundestagswahl 2021 für Neu-Ulm zur Wahl?

Mit der Erststimme wird der Vertreter oder die Vertreterin aus dem Wahlkreis für Berlin gewählt. Wer könnte das Direktmandat für die Stadt Neu-Ulm übernehmen? Folgende Kandidatinnen und Kandidaten standen hier zur Wahl, sie wollen die Stadt Neu-Ulm innerhalb des Wahlkreises 255 im Bundestag vertreten:

Alexander Engelhard, CSU

Dr. Karl Heinz Brunner, SPD

Ekin Deligöz, Bündnis 90/Die Grünen

Anke Hillmann-Richter, FDP

Gerd Michael Mannes, AfD

Xaver Merk, Die Linke

Philipp Meier, Piraten

Daniel Mayer, Freie Wähler

Krimhilde Marianne Dornach, ÖDP

Bastian Thomas Röhm, Tierschutzpartei

Florian Lipp, Volt

Roman, Albrecht, Die Basis

Dr. Daniel Langhans als Einzelbewerber

Landesliste Bayern: Diese Parteien sind bei der Zweitstimme angetreten

Zweitstimme wählt man Kandidatinnen und Kandidaten, die auf der Landesliste einer Partei stehen. Diese Stimme ist wichtig, da durch sie errechnet wird, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag erhält. Diese besetzen dann die Direktkandidatinnen und -kandidaten, die einen Wahlkreis gewonnen haben. In Bayern treten 26 Parteien mit ihren Landeslisten zur Wahl an. Eine ausführliche Übersicht zu den Landeslisten gibt es auf der Seite des Mit derwählt man Kandidatinnen und Kandidaten, die auf dereiner Partei stehen. Diese Stimme ist wichtig, da durch sie errechnet wird, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag erhält. Diese besetzen dann die Direktkandidatinnen und -kandidaten, die einen Wahlkreis gewonnen haben. In Bayern tretenmit ihren Landeslisten zur Wahl an. Eine ausführliche Übersicht zu den Landeslisten gibt es auf der Seite des Bundeswahlleiters.

Folgende Landeslisten von Parteien sind in Bayern zur Bundestagswahl 2021 zugelassen und konnten mit der Zweitstimme gewählt werden:

Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Alternative für Deutschland (AfD)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)

die Linke (Linke)

Freie Wähler (Freie Wähler)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Bayernpartei (BP)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei)

Piratenpartei Deutschland (Piraten).

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³)

Partei für Gesundheitsforschung

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)

Deutsche Kommunistischen Partei (DKP)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C)

Der dritte Weg (III. Weg)

Die Urbane

HipHop Partei (du.)

Liberal-Konservativen Reformern (LKR)

Partei der Humaniste (Die Humanisten)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Unabhängige für bürgernahe Demokratie (Unabhängige)

Volt Deutschland (Volt)

