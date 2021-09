Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr und noch bis 18 Uhr können die Stimmzettel für die Bundestagswahl 2021 am Sonntag in den Wahllokalen abgegeben werden

Heute, am Sonntag, den 26. September findet die Erststimme für den Direktkandidaten aus dem eigenen Wahlkreis und die Zweitstimme für die Partei. Wer erhält genügend Stimmen, um über die Fünf-Prozent-Hürde und damit in den Bundestag zu gelangen? Und wie ist die Sitzverteilung? Alle aktuellen Entwicklungen, Umfragen, Hochrechnungen, Prognosen und erste sowie endgültige Ergebnisse gibt es hier im Liveticker: , am Sonntag, den 26. September findet die Bundestagswahl 2021 statt. Dabei haben wie Wählerinnen und Wähler je zwei Stimmen - diefür den Direktkandidaten aus dem eigenen Wahlkreis und diefür die Partei. Wer erhält genügend Stimmen, um über die Fünf-Prozent-Hürde und damit in den Bundestag zu gelangen? Und wie ist die? Alle aktuellen Entwicklungen, Umfragen,, Prognosen und erste sowie endgültige Ergebnisse gibt es hier im Liveticker:

Der Wahlsonntag im Liveticker: Welcher der Spitzenkandidaten geht wann und wo wählen? Wie sehen Umfragen im Laufe des Tages aus? Und wann kommen Hochrechnungen und Ergebnisse? Alle Infos und Geschehnisse rund um die Bundestagswahl sowie am Abend Ergebnisse zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, dem Volksentscheid in Berlin zum Thema Mieten und Wohnen sowie zur Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin (bei unserem Partnerportal moz.de) im Folgenden.

Wahlsieg für AfD in Sachsen mit 26 Prozent laut aktueller Umfrage zur Bundestagswahl

Update, 26.09.2021, 11:04 Uhr

Auch dieses Mal werden der AfD Chancen auf einen Sieg in Sachsen eingeräumt. Eine Woche vor der Bundestagswahl kam die AfD in einer Insa-Umfrage auf 26 Prozent. Die CDU landete weit abgeschlagen und auf Augenhöhe mit der SPD bei 18 Prozent. Die Linken erreichten ebenso wie die FDP 11 Prozent, die Grünen 8 Prozent.

Neuer Bundestag könnte über 900 Abgeordnete bekommen

Update, 26.09.2021, 9.43 Uhr

Aktuell ist der Bundestag mit 709 Abgeordneten schon so groß wie nie zuvor. Und er könnte jetzt um einiges größer werden. Entscheidend wird dabei sein, wie die Wählerinnen und Wähler Erst- und Zweitstimme verteilen. Der nächste Bundestag, der heute gewählt wird, könnte nach Berechnungen des Wahlforschers Robert Vehrkamp mehr als 900 Abgeordnete groß werden. Auf der Basis des letzten ZDF-„Politbarometers“ vor der Wahl vom Donnerstag berechnete der Wissenschaftler von der Bertelsmann Stiftung eine Bandbreite von 672 bis 912 Mandaten.

Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zur Bundestagswahl 2021

So viel Prozent für die jeweilige Partei wurde von der Forschungsgruppe Wahlen für das „Politbarometer“ am Donnerstag vor der Bundestagswahl ermittelt:

SPD 25 Prozent

CDU/CSU 23 Prozent

Grüne 16,5 Prozent

FDP 11 Prozent

AfD 10 Prozent

Linke 6 Prozent.

Die Wahllokale sind geöffnet - Erste Stimmen zur Bundestagswahl abgegeben

Update, 26.09.2021, 8.03 Uhr

Um 8 Uhr haben bundesweit die Wahllokale ihre Türen für die Wählerinnen und Wähler geöffnet. Vielerorts wurden bereits die ersten Wahlzettel ausgefüllt und mit den Kreuzen für die Erststimme und Zweitstimme versehen in die Wahlurne gesteckt. Noch ist das Ergebnis der Bundestagswahl völlig offen - mit Spannung dürften die ersten Umfragen des Wahlsonntags erwartet werden.

Bundestagswahlen 2021: CDU könnte im Südwesten abstürzen

Update, 26.09.2021, 7.45 Uhr

Verhelfen die Baden-Württemberger tatsächlich Olaf Scholz zur Kanzlerschaft? Oder halten sie der CDU und Armin Laschet trotz vieler Vorbehalte die Stange? Die Union muss im Südwesten damit rechnen, dass nicht nur die SPD ihr Stimmen abnimmt, auch die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und die FDP fischen fleißig in ihrem Wählerbecken. Die große Frage im Finale ist: Wie taktisch wählen die Menschen im wirtschaftsstarken Ländle? Baden-Württemberg ist für den Ausgang der Wahlen sehr wichtig. Es können deutschlandweit mehr als 60 Millionen Bundesbürger abstimmen, etwa 7,7 Millionen von ihnen leben in Baden-Württemberg.

Bundestagswahl 2021: Wahllokale öffnen um 8 Uhr

Update, 26.09.2021, 7.00 Uhr

In einer Stunde öffnen die Wahllokale in ganz Deutschland. Wer dann seine beiden Stimmen zur Bundestagswahl abgegeben möchte, hat zehn Stunden Zeit für den Weg zur Wahlurne. Schnell wird es erste Umfragen, und nach Schließung der Wahllokale auch erste Hochrechnungen und Prognosen geben, die einen Trend der Wahlergebnisse wiedergeben. Doch bis es soweit ist, bleiben noch elf Stunden - und genügend Zeit um zu wählen.

Bundestagswahl 2021: Wer wird nach Angela Merkel neuer Bundekanzler oder neue Bundeskanzlerin?

Zum ersten Mal bewirbt sich kein amtierender Bundeskanzler um seine Wiederwahl. Angela Merkel hört auf und ebnet den folgenden Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen den Weg zum Kanzleramt:

Armin Laschet (CDU)

Olaf Scholz (SPD)

Annalena Baerbock (Grüne)

Sie traten im Vorfeld der Wahl neben ihren zahlreichen Auftritten im Wahlkampf bereits in drei TV-Triellen an. Dort vertraten sie ihre Standpunkte in den unterschiedlichsten Themen. Doch wer konnte das TV-Triell für sich entscheiden? Anschließende Umfragen ergaben klare Gewinner der Talkrunden im Free-TV.

Wahlomat zur Bundestagswahl 2021 starten: Hier geht’s zum Wahl-O-Mat

38 Klicks, und ich weiß, wen ich in den Bundestag wählen soll? Ganz so einfach ist es nicht. Zudem gibt es keine Fragen zu Corona-Einschränkungen. Aber warum eigentlich? Rede und Antwort steht Wahl-O-Mat-Projektleiter Martin Hetterich von der Bundeszentrale für politische Bildung im Interview

