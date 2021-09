Die Union verzeichnet eine historische Niederlage. Die CDU und CSU haben die meisten Wähler an die SPD verloren, rund 1,5 Millionen Stimmen. Ein Grund für die Abwanderung: Viele Wähler waren nicht überzeugt von Armin Laschet, auch in den eigenen Reihen war die Zustimmung für ihn gering. Olaf Scholz hingegen schnitt in Umfragen überzeugter ab.

Wählerwanderung Union

Zugewinne für die SPD

Neben den 1,5 Millionen Unionswählern wechselten zu den Sozialdemokraten 640.000 frühere Linken-Wähler, 260.000 Wähler von der AfD und 180.000 Wähler von der FDP. Außerdem konnte die SPD mehr als eine halbe Million Nichtwähler für sich gewinnen. Wähler verloren hat die SPD nur an die Grünen (260.000) und kleinere Parteien (120.000).

Wählerwanderung SPD

Grüne gewinnen 60.000 Wähler von der AfD

Die Grünen konnten bei der Bundestagswahl neben Unions- und SPD-Wählern auch Wähler von der Linken (480.000), der FDP (240.000) und auch 60.000 Wähler von der AfD überzeugen. Ähnlich wie die SPD konnten auch die Grünen 300.000 Nichtwähler mobilisieren.

Wählerwanderung Grüne

FDP profitiert von den Verlusten der Union

AfD und Linke geben Wähler an die FDP ab. Dafür sind ehemalige FDP-Wähler zu der SPD , den Grünen und den kleineren Parteien gewechselt.

Wählerwanderung FDP

AfD verliert viele Stimmen an SPD und FDP

Außerdem verlieren sie auch Stimmen an Grüne, CDU/CSU und an die kleineren Parteien. Dafür gewinnen die Rechtspopulisten Wähler aus dem ganz linken Lager hinzu.

Wählerwanderung AfD

Nur Verluste für die Linkspartei

Die Linke gibt Wähler an alle anderen Parteien ab. Hauptsächlich an die SPD, die Grünen und die kleineren Parteien. Viele ehemalige Linken-Wähler wurden zu Nichtwählern.