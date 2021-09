Am Sonntag, 19.09.2021 findet das letzte Triell von Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet vor der Bundestagswahl statt

findet das letzte Triell von vor der Bundestagswahl statt Wann findet das dritte Triell statt?

statt? Am 26.09.2021 ist Bundestagswahl in Deutschland und die SPD ist in Umfragen im Stimmungshoch

in Deutschland und die ist in Umfragen im Stimmungshoch Da es drei Kanzlerkandidaten gibt, ist das Kanzlerkandidatenduell 2021 ein Triell

ist das 2021 ein Alle Infos zu Übertragung, den beiden Moderatoren und TV-Sendern im Überblick.

Wann läuft das TV-Triell 3 zur Bundestagswahl 2021?

Am Sonntag, 19. September findet das nächste Triell der Kanzlerkandidaten im TV statt. Im Kampf um das Kanzleramt treten Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) wie letzte Woche in einem TV-Talk auf. Das Rennen ums Kanzleramt ist völlig offen. Umfragen sehen aber die SPD zuletzt im Aufwärts- und die Union im Abwärtstrend. Unionskanzlerkandidat Laschet steht deswegen unter Druck.

RTL, ntv, Sat1, ARD, ZDF oder Pro7 : Wo wird das Triell übertragen ?

: Wo wird das ? Zu welchem Termin und zu welcher Uhrzeit startet der dritte Schlagabtausch der Kanzlerkandidaten ?

und zu welcher startet der dritte Schlagabtausch der ? Wer sind die Moderatoren der Übertragung in TV und Live-Stream?

Bundestagswahl Umfrage: SPD bleibt vorne

In zehn Tagen wird der neue Bundestag gewählt. Würde bereits am kommenden Sonntag über die Zusammensetzung der Parlamentes entschieden, käme die CDU/CSU aktuell auf 22 Prozent und die SPD auf 26 Prozent. Die AfD käme auf 11 Prozent, die FDP läge bei 11 Prozent. Die Linke käme auf 6 Prozent und die Grünen auf 15 Prozent. Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 9 Prozent, darunter die Freien Wähler mit 3 Prozent. Für den DeutschlandTREND im Auftrag der ARD-Tagesthemen hat das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap von Montag bis Mittwoch diese Woche 1.512 Wahlberechtigte befragt.

Uhrzeit, Datum, Sender – Alle Infos zur TV-Übertragung des Wahl-Triells am 19.09.21

Das dritte TV-Triell wird am 19.09.2021 live auf den Sendern Prosieben, Sat.1 und Kabeleins. übertragen. Um 20.15 Uhr geht es los. Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch werden das Trio befragen. Alle wichtigen Infos zusammengefasst:

Format: Talkshow „Triell“

Talkshow „Triell“ TV-Übertragung: Pro7, Sat.1 und Kabel 1

Pro7, Sat.1 und Kabel 1 Livestream: Online, in den Mediatheken der Sender und auf dem Youtube-Kanal von Galileo

Online, in den Mediatheken der Sender und auf dem Youtube-Kanal von Galileo Datum: Sonntag, 19.09.2021

Sonntag, 19.09.2021 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Moderatoren: Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch

Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch moderieren das dritte TV-Triell

Die Tagesschau machte sie bekannt: Linda Zervakis

Linda Zervakis wurde als Tochter griechischer Eltern 1975 in Hamburg geboren. Laut ihrer Website machte sie nach dem Abitur ein Praktikum in einer Werbeagentur und arbeitete dann als Werbetexterin. Anschließend volontierte sie bei einem Hamburger Radiosender. Bevor sie 2010 zur Tagesschau kam, moderierte sie verschiedene Sendungen für den NDR. Im April 2021 hörte sie nach elf Jahren bei der Tagesschau auf und wechselte zu Prosieben.

Das ist die Sat1-Moderatorin Claudia von Brauchitsch

Claudia von Brauchitsch kam 1974 in München zur Welt. Sie studierte Musikpädagogik, Musikwissenschaft und Kommunikation in ihrer Geburtsstadt. Anschließend wurde sie Redakteurin bei RTL. Danach moderierte sie zehn Jahre lang bei N24 und Sat1. Außerdem arbeitete sie für Audi-TV und CDU-TV, bevor sie 2012 zu Sky Sport News HD wechselte. Während ihrer Zeit bei N24 interviewte sie Angela Merkel. Seit 2019 moderiert sie das Magazin „Akte“ auf Sat1.

ARD und ZDF: Weitere Sendung zur Bundestagswahl live im TV und Stream

Am 23.09.2021 folgt dann noch die Schlussrunde mit den Kanzlerkandidaten und der Kandidatin aller jetzt im Bundestag vertretenen Pateien in der ARD und im ZDF - drei Tage vor der Bundestagswahl 2021 in Deutschland. Moderiert wird die Sendung von Tina Hassel (ARD) und Theo Koll (ZDF).

Triell 3 am Sonntag: Mögliche Themen

Zehn Hilfs- und Entwicklungsorganisationen rufen die Fernsehsender ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins dazu auf, am Sonntag beim letzten TV-Triell vor der Bundestagswahl Deutschlands Rolle in der Welt zu thematisieren. Insbesondere humanitäre und entwicklungspolitische Themen wie globale Armuts- und Hungerbekämpfung sowie der weltweite Kampf gegen Krankheiten wie Tuberkulose und Covid-19 sollten berücksichtigt werden, hieß es in einem im Vorfeld veröffentlichten Aufruf.

In den beiden bisherigen Aufeinandertreffen bei RTL/ntv und ARD/ZDF seien Pläne zur Bekämpfung globaler Ungleichheit leider nicht Gegenstand der Debatte gewesen, beklagten die Organisationen. Dies sei angesichts der großen globalen Herausforderungen aber dringend nötig. „Wer ins Kanzleramt einziehen will, sollte einen Plan haben, wie wir die UN-Nachhaltigkeitsziele erreichen“, heißt es im Aufruf.

Dahinter stehen die Organisationen Care Deutschland, die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, die Deutsche Welthungerhilfe, Global Citizen, One Deutschland, Oxfam, Plan International, Save the Children, Unicef Deutschland und World Vision.

Bundestagswahl 2021: So lief das zweite TV-Triell mit Scholz, Laschet und Baerbock

Nach der zweiten TV-Debatte der Kanzlerkandidaten von CDU/CSU, SPD und Grünen sieht sich die in den Umfragen zurückliegende Union gut für die Aufholjagd in den letzten beiden Wochen bis zur Wahl gerüstet. Allerdings ermittelten zwei Blitzerhebungen von Meinungsforschungsinstituten erneut den SPD-Bewerber Olaf Scholz als Gewinner des Triells, das am vergangenen Sonntagabend von ARD und ZDF gesendet wurde. Wie schon vor zwei Wochen lag der CDU-Vorsitzende Armin Laschet bei der Frage, wer am überzeugendsten und glaubwürdigsten war, noch hinter der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Sie punktete jetzt in beiden Umfragen mit den besten Sympathiewerten.

Mehr Schärfe als bei den Sendern RTL und ntv kam jetzt durch die Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Zentralstelle des Zolls in die Debatte. Die Financial Intelligence Unit (FIU) gehört in den Geschäftsbereich von Bundesfinanzminister Scholz. Vor allem Laschet versuchte, Scholz mit Attacken unter Druck zu setzen. Dabei griff er auch nochmals den Wirecard- und den Cum-Ex-Skandal auf. Bei den inhaltlichen Fragen wie etwa dem Klimaschutz oder der Bekämpfung der Corona-Pandemie gab es praktisch keine neuen Argumente. Jedoch wurden diesmal auch Themen wie Digitalisierung oder Renten angesprochen, die vor zwei Wochen keine Rolle gespielt hatten.

Wer hat das 2. Triell gewonnen? Das sagen Umfragen

Blitzumfragen im Auftrag von ARD und ZDF sahen Scholz auch in der zweiten TV-Debatte als Sieger. Infratest-Dimap ermittelte für die ARD, dass 41 Prozent der Zuschauer Scholz am überzeugendsten fanden, gefolgt von Laschet mit 27 und Baerbock mit 25 Prozent. Bei der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF sahen 31 Prozent der Befragten Scholz am glaubwürdigsten an, Baerbock befand sich mit 25 Prozent hinter ihm, Laschet rangierte mit 22 Prozent auf dem dritten Platz. Bei der Frage, wer in der 90-minütigen Runde am sympathischsten rübergekommen sei, lag Baerbock in beiden Umfragen vorn und Laschet hinten.