Der Mix aus Performance und Rätseln hat sich auf ProSieben bewährt: Die Show „The Masked Singer“ geht im Herbst 2022 bereits in die siebte Runde. Auch in der neuen Staffel 7 treten wieder zehn Undercover-Stars in aufwendig gestalteten Kostümen auf die große Bühne und singen. Das Rateteam und die Zuschauer rätseln derweil anhand der gegebenen Indizien, wer hinter den Masken stecken könnte.

Wann startet „The Masked Singer“ 2022 im Herbst?

Wann laufen die Folgen auf ProSieben?

Gibt es sie wieder auf Joyn?

Start, Sendetermine, Stream und Co. – die Ausstrahlung und weitere Infos zur neuen Herbst-Staffel findet ihr hier im Überblick.

Wann startet „The Masked Singer“ Staffel 7 auf ProSieben?

Die Fans des Formats dürfen sich freuen: ProSieben hat den Start von Staffel 7 angekündigt. Das große Rätseln geht ab Oktober weiter! Der Startschuss für die neuen Folgen fällt am Samstag, 01.10.2022, zur Primetime.

„The Masked Singer“ Staffel 7: Sendetermine und Sendezeit

Die ersten vier Staffeln liefen immer dienstags auf ProSieben. Staffel 5 sollte einmalig samstags gezeigt werden. Doch aufgrund der guten Quoten lässt der Sender den Sendeplatz 2022 bestehen. Staffel 7 von „The Masked Singer“ läuft folglich immer samstags zur Primetime auf ProSieben.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 01.10.2022 um 20:15 Uhr

Folge 2: 08.10.2022 um 20:15 Uhr

Folge 3: 15.10.2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: 22.10.2022 um 20:15 Uhr

Folge 5: 29.10.2022 um 20:15 Uhr

Folge 6: 05.11.2022 um 20:15 Uhr

„The Masked Singer“ 2022 im Stream auf Joyn

Stream auf ganzen Folgen dort als Wiederholung ansehen – dafür benötigt ihr allerdings einen Joyn Plus-Account. Die Live-Shows von „The Masked Singer“ werden auch dieses Mal wieder parallel zur Ausstrahlung imauf Joyn zu sehen sein. Außerdem könnt ihr euch diedort alsansehen – dafür benötigt ihr allerdings einen Joyn Plus-Account.

Auf der „The Masked Singer“-Homepage von ProSieben könnt ihr euch ebenfalls die Highlights aus den Folgen, alle Auftritte, Indizien-Clips und Enthüllungen ansehen.

„The Masked Singer“ 2022: Wer ist die Jury in Staffel 7?

Jury-Plätzen sitzen? Das ist noch nicht klar. Es wäre aber durchaus denkbar, dass das eingespielte feste Rateteam, bestehend aus Herbst 2022 mit von der Partie ist. Wer wird in der siebten Staffel auf den-Plätzen sitzen? Das ist noch nicht klar. Es wäre aber durchaus denkbar, dass das eingespielte feste, bestehend aus Ruth Moschner und Rea Garvey , auch immit von der Partie ist.

Sobald das Rateteam feststeht, findet ihr die Infos hier.

Matthias Opdenhövel moderiert auch Staffel 7 von „The Masked Singer“

Moderator Matthias Opdenhövel moderiert die beliebte Musik-Rate-Show bereits seit der ersten Staffel und wird auch im Herbst 2022 mit von der Partie sein. Zudem präsentierte er das Er ist wohl selbst der größte Fan überhaupt:moderiert die beliebte Musik-Rate-Show bereits seit der ersten Staffel und wird auch immit von der Partie sein. Zudem präsentierte er das Weihnachtsspecial und das Schwestern-Format „The Masked Dancer“ . Er gehört zu den wenigen Personen, die alle Undercover-Stars kennen. Doch was weiß man über ihn?

The Masked Singer“ 2022: Kostüme in Staffel 7

Für die neue Staffel wird es natürlich wieder zehn neue Kostüme geben. Welche das sein werden, ist noch nicht bekannt.

