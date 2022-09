Der große TV-Rätselspaß geht schon bald in eine neue Runde: Am Samstag, 1. Oktober 2022, startet die neue Staffel von „The Masked Singer“ auf ProSieben. Bereits zum siebten Mal treten zehn Undercover-Stars in ausgefallenen Kostümen auf die Bühne. Sechs Wochen lang rätseln die Zuschauer und das Rateteam dann wieder, welche Promis hinter den Masken stecken.

Wer die etwas andere musikalische Herausforderung wagt, zeigt sich erst ab Oktober. Welche Kostüme in Staffel 7 zu sehen sind, erfahrt ihr aber schon jetzt – der Sender hat die ersten drei Masken verraten.

„The Masked Singer“ 2022: Das sind die Kostüme von Staffel 7

Das Konzept der Show bleibt gleich, doch die Kostüme sind in jeder Staffel neu. Auch im Herbst 2022 dürfen sich die Zuschauer auf zehn neue Masken freuen. Über Monate hinweg hat das Team um Gewandmeisterin Alexandra Brandner an den Kostümen getüftelt, in jedem einzelnen stecken mehrere hundert Stunden Arbeit.

Welche Kostüme in Staffel 7 dabei sind, seht ihr hier in der Übersicht:

Walross

Brokkoli

No Name

Das Walross heißt eigentlich Waltraut und unterhält als Mitarbeiterin im Supermarkt mit ihrer lustigen Art den ganzen Laden. Als ein Kunde ein Video von ihr ins Netz stellt, geht der Clip viral und sie wird zur Internet-Sensation. Waltrauts Kleid besteht aus holographischem Lycrastoff und ist bestickt mit Strass und Perlen. Die Haut des Walrosses ist mit Dremel bearbeitet, damit es möglichst echt aussieht. Das Ganze kostete das Team um Alexandra Brandner rund 600 Stunden Arbeit. Die Herstellung war laut der Gewandmeisterin ziemlich kompliziert: „Wir mussten die Körperform sehr genau modellieren, damit man den Körper des maskierten Stars nicht erkennt, der Star sich aber dennoch gut darin bewegen kann.“

Walross

© Foto: ProSieben/Willi Weber

Für den Brokkoli benötigte die Kostümabteilung 300 Stunden. Die Brokkoliröschen bestehen aus handgemachten Blättern, die aus Paillettenstoff und Samt hergestellt wurden. Zum Kostüm erklärt Alexandra Brandner: „Die Oberflächenstruktur von Brokkoli ist nicht einfach nachzuahmen. Am Ende haben wir uns dazu entschieden, Airbrush zu verwenden, um den Brokkoli möglichst real aussehen zu lassen.“ Abgesehen von seinem Look hat der Brokkoli auch noch eine echte Mission: Gemeinsam mit seinen Gemüse-Buddys Karl Karotte, Toni Tomate, Leo Lauch und Kurt Kartoffel will er zeigen, wie gesunde Selbstversorgung aussieht.

Brokkoli

© Foto: ProSieben/Willi Weber

No Name wurde von einem einsamen Professor gebaut, um ihm als Freund zur Seite zu stehen. Die Herstellung war auch bei diesem Kostüm sehr aufwändig, wie die Gewandmeisterin erklärt: „In alle Platten haben wir in mehreren hundert Arbeitsstunden von Hand kleine Löcher gedremelt. Dadurch haben wir diese unregelmäßige Struktur erschaffen, die den No Name aussehen lässt, als wäre er von Hand zusammengebastelt.“ Die Maske ist zwar aus extra leichtem EVAFoam, damit der Star sich darunter gut bewegen kann. Doch durch viele Accessoires wird der Auftritt trotzdem zur Herausforderung.