Eine Reise durch das Zeitalter: Fernab von Apps und Co. geht es in der neuen Show „Love is King“ um Dating wie damals. Die Kandidaten gehen gemeinsam durch eine Zeitreise und verwandeln sich prompt in Prinz und Prinzessin. Ab September können die Zuschauer auf Joyn mitverfolgen, wie sich die Singles in einem malerischen Schloss bei Ballabenden, Tanz-Trainings und Poesie-Workshops näher kommen.

Wann startet „Love is King“?

Wann laufen die Folgen im TV und Stream ?

? Worum geht es genau?

Wer moderiert die Show?

In diesem Artikel erfahrt ihr alles rund den Start und die Ausstrahlung der neuen Datingshow.

Wann startet „Love is King“ auf Joyn und ProSieben?

So eine Datingshow hat es bisher noch nicht gegeben. Wie Dating aus früheren Zeiten heute funktioniert, zeigt sich schon bald: „Love is King“ startet am Donnerstag, 8. September 2022, exklusiv auf Joyn. Später ist die Show auch auf ProSieben zu sehen. Einen Starttermin hierfür hat der Sender allerdings noch nicht bekannt gegeben.

„Love is King“ auf Joyn: Sendetermine

Aktuell ist nur bekannt, dass die erste Folge am 8. September 2022 auf Joyn online geht und weitere Episoden immer donnerstags bei Joyn PLUS+ veröffentlicht werden. Wie viele Folgen die erste Staffel umfasst, ist noch unklar. Sobald ProSieben hierzu Angaben macht, ergänzen wir die Info an dieser Stelle.

Wann kommt „Love is King“ auf Pro7?

Nachdem der Starttermin für die Ausstrahlung im linearen Fernsehen noch nicht bekannt ist, stehen auch noch keine Sendetermine für das neue Format fest. Es dürfte aber wahrscheinlich sein, dass die Show zur Primetime laufen wird. Auch hier halten wir euch auf dem Laufenden.

Darum geht es bei „Love is King“

Liebe wie im Märchen – das gibt es für die Kandidaten und Kandidatinnen von „Love is King“. In der neuen Datingshow wird zwar wie bei vielen anderen Formaten auch geflirtet, gedatet und geküsst, doch das nur mit royaler Erlaubnis. Olivia Jones wird zur Queen of Love und begleitet die Liebessuchenden bei ihrer Zeitreise als Amor.

In einem bayrischen Schloss lernen sich die Frauen und Männer ganz analog kennen. In der Show müssen sie ihrem modernen Dating-Verhalten abschwören. Stattdessen tauchen sie im glamourösen Ambiente eines Schlosses in den royalen Lifestyle früherer Tage ein: pompöse Gewänder, Ballabende, respektvolle Umgangsformen und Kommunikationsmöglichkeiten wie einst bei Hofe. Dafür sorgen Makeover, Benimm-Coachings, Poesie-Workshops und Tanz-Trainings.

Olivia Jones wird für „Love is King“ zu Queen Olivia

Als Queen – oder auch „Mischung aus Amor und Anstandsdame“, wie sie selbst sagt – führt Olivia Jones durch die neue Datingshow. Dazu sagt die Moderatorin: „Für ‚Love is King‘ ziehe ich aus meinem kleinen Kiez-Reich in ein richtiges Schloss und schaffe dort eine Welt zum Verlieben. Für ganz normale Männer und Frauen, die ich mit meinem Hofstaat in Prinzessinnen und Prinzen verwandle.“ Ihnen wolle das Format „das Verlieben in einer geschützten Atmosphäre, abseits vom irren Alltag, einfacher machen, indem wir es noch mal auf die gute alte Art versuchen“.

Drag Queen hat bereits mehrere Formate moderiert, zuletzt Olivia Jones ist aus dem deutschen TV-Business nicht mehr wegzudenken. Diehat bereits mehrere Formate moderiert, zuletzt „Das große Promi-Büßen“ auf ProSieben. Doch wer steckt eigentlich hinter der Kunstfigur?

Wer sind die Kandidaten bei „Love is King“?

