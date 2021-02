Die Klappe für „Promis unter Palmen“ 2021 ist gefallen: Staffel 2 der Sat.1-Show wird jetzt in Thailand gedreht. Nach 15-tägiger Quarantäne haben laut „Bild“ die Dreharbeiten in Thailand begonnen.

In diesem Jahr kämpfen zwölf neue Kandidaten um den Sieg und das Preisgeld von 100.000 Euro. Doch kurz vor dem Start gab es offenbar einen Teilnehmer-Wechsel. Denn die bereits zuvor durchgesickerte angebliche Kandidatin Georgina Fleur wird nicht Teil der Show sein. Wer sie ersetzt und alle weiteren Kandidaten von „Promis unter Palmen“ 2021, erfahrt ihr hier.

„Promis unter Palmen“ 2021: Das sind die Kandidaten

Zwölf Promis, oder die es irgendwann einmal noch werden wollen, werden laut „Bild“ an der Reality-Show teilnehmen. Von Ballermann-Sänger über Bon-Schlonzo bis zum Fremdgeh-Macho ist alles dabei. Seht selbst:

Melanie Müller

Sie war bereits Dschungelkönigin, da dürfte Melanie Müller doch auch gute Karten haben, auch bei „Promis unter Palmen“ zu gewinnen.

Willi Herren

Zuletzt war Willi Herren gemeinsam mit seiner Frau bei „Temptation Island VIP“ zu sehen. Jetzt ist er mit seinen Reality-Kollegen in Thailand. Ob er bei dieser Show endlich Mal gewinnt?

Calvin Kleinen

Calvin bei der Sat.1-Show gewinnen ohne die Ladys zu verführen? Noch ein „Temptation Island VIP“ -Kandidat, der jetzt unter die Palmen will. In dem RTL-Format ließ er nichts anbrennen, aber kannbei der Sat.1-Show gewinnen ohne die Ladys zu verführen?

Henrik Stoltenberg

Henrik auch bei „Promis unter Palmen“ für Stimmung sorgen wird. Der Mega-Macho von „Love Island“ hat im vergangenen Jahr die Fans begeistert. Mit seinen Sprüchen wie „Bon Schlonzo“ wurde er in der Show zur Kult-Figur. Daher kann man davon ausgehen, dassauch bei „Promis unter Palmen“ für Stimmung sorgen wird.

Emmy Russ

Emmy Russ aus dem TV-Container verabschieden. Ob es in Thailand zum Sieg reicht? Zuletzt hat sie fast bei „Promi Big Brother“ gewonnen. An Tag 21 musste sichaus dem TV-Container verabschieden. Ob es in Thailand zum Sieg reicht?

Marcus Prinz von Anhalt

Der Adoptiv-Prinz war bei so manchem TV-Format schon dabei. Außerdem ist er für seine Skandälchen bekannt. Mal schauen, wie Marcus sich dieses Mal macht.

Chris Töpperwien

Der Currywurst-King Chris Töpperwien hat schon mal Erfahrung im „Dschungelcamp“ gesammelt, wird er dann jetzt vielleicht bei „Promis unter Palmen“ gewinnen?

Elena Miras

Bei „Love Island“ fand sie ihre große Liebe und nach dem „Sommerhaus der Stars“ war wieder Schluss. Was die Show „Promis unter Palmen“ für Elena Miras bereithält, bleibt abzuwarten.

Giulia Siegel

Aller guten „Temptation Island VIP“-Kandidaten sind drei: Auch Giulia Siegel war in der TV-Show zu sehen und sorgte mit tränenreichen Szenen für Aufsehen. Ob es in Thailand auch so große Emotionen geben wird?

Burak Bildik alias Katy Bähm

Katy Bähm dürfte den meisten aus der diesjährigen Staffel „Promi Big Brother“ bekannt sein. Sie musste in der Staffel gemeinsam mit Emmy Russ an am Tag vor dem Finale gehen. Ob die Draq-Queen aber tatsächlich teilnimmt, steht noch nicht sicher fest.

Patricia Blanco

Die Tochter von Roberto Blanco ist ebenfalls in Thailand. Die 50-Jährige war wie ihre Kollegin in schon so manchem Reality-Format, von Dschungel bis „Promi Big Brother“. Zuletzt war sie Kandidatin bei „Die Festspiele der Realitystars“. Wie weit es Patricia Blanco wohhl in Thailand schafft?

Kate Merlan

Kate Merlan soll die Ersatz-Kandidatin für die vorab inoffziell bekannt gegebene Georgina Fleur sein. Die 33-Jährige war schon Kandidatin im „Sommerhaus“ mit ihrem damaligen Partner Benjamin Boyce. Doch das TV-Sternchen und der Sänger trennten sich zwei Monate nach den Dreharbeiten. Zuletzt war Merlan bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen.