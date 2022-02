Henrik Stoltenberg ist ein deutscher Reality-TV-Teilnehmer, der 2020 durch das Format „Love Island“ bekannt wurde. Mit seinen Aussagen wie „Bon Schlonzo“ wurde er schnell zum unterhaltsamen Liebling der Staffel und entwickelte eine Fanbase, was ihm weitere Shows einbrachte. So war er im Cast von „Promis unter Palmen“ 2021 und nahm im selben Jahr mit seiner damaligen Freundin am RTL-Format „Temptation Island VIP“ teil.

Doch wer ist Henrik Stoltenberg abseits der Kameras?

Was ist über seine Familie bekannt?

bekannt? Hat er eine neue Freundin?

Alle Infos rund um seinen Vater, Opa, seine TV-Shows und mehr findet ihr in diesem Porträt.

Henrik Stoltenberg im Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Henrik Stoltenberg auf einen Blick:

Name: Henrik Stoltenberg

Henrik Stoltenberg Alter: 25

25 Geburtstag: 8. Oktober 1996

8. Oktober 1996 Sternzeichen: Waage

Waage Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Wohnort: Köln

Köln Größe: nicht bekannt

nicht bekannt Beruf: Reality-TV-Teilnehmer, Personal Trainer, Ernährungscoach

Reality-TV-Teilnehmer, Personal Trainer, Ernährungscoach Bruder: Karól Stoltenberg

Karól Stoltenberg Ex-Freundin: Paulina Ljubas

Paulina Ljubas Instagram: henrik_stoltenberg

Henrik Stoltenbergs Familie: Eltern, Opa, Bruder

Henrik ist der Enkel des 2001 verstorbenen CDU-Politikers und Ex-Bundesverteidigungsministers Gerhard Stoltenberg. Im Alter von 73 Jahren erlag sein Opa einem Krebsleiden. Über Henriks Vater ist dagegen nichts bekannt – lediglich, dass er eines der beiden Kinder des verstorbenen Politikers war. Ebenso gibt es keine Angaben zur Mutter. Von der Familie ist nur Henriks Bruder Karol bisher in Erscheinung getreten.

In die politischen Fußstapfen seines Großvaters scheint der 24-jährige jedoch nicht treten zu wollen. Stattdessen möchte er sich wohl als Reality-TV-Star etablieren.

Ist Henrik Stoltenberg mit Jens Stoltenberg verwandt?

NATO-Chef Jens Stoltenberg täglich präsent in den Medien. Fans von Henrik Stoltenberg fragen sich da vermehrt: Sind die beiden verwandt? Die Antwort lautet: nein. Der NATO-Generalsekretär stammt aus Norwegen und weist nach bisherigem Stand keine Verbindungen zu Henrik Stoltenberg oder dessen Großvater auf. Seitdem der Russland-Ukraine-Konflikt eskaliert, ist dertäglich präsent in den Medien. Fans von Henrik Stoltenberg fragen sich da vermehrt: Sind die beiden? Die Antwort lautet: nein. Der NATO-Generalsekretär stammt aus Norwegen und weist nach bisherigem Stand keine Verbindungen zu Henrik Stoltenberg oder dessen Großvater auf.

Henrik Stoltenberg wurde durch „Love Island“ 2020 bekannt

Henrik Stoltenberg nahm 2020 an dem RTL2-Format „Love Island“ teil. In der Datingshow erreichte er zusammen mit Sandra Janina van der Heide den dritten Platz. Mit seinen Sprüchen wie „Bon Schlonzo“ oder „Bon Flonzo“ wurde er schnell zur Kult-Figur.

Henrik Stoltenberg: Rauswurf bei „Promis unter Palmen“ 2021

„Promis unter Palmen“ das nächste Reality-TV-Format an. Doch laut „Bild“ soll der Kölner nach einem heftigen Streit mit Kandidatin Melanie Müller aus der Sendung geflogen sein. Die Tageszeitung berichtete von Drohgebärden gegenüber der ehemaligen Dschungelkönigin. Gesehen hat man den Streit im TV allerdings nicht – denn die 2021 stand mitdas nächste Reality-TV-Format an. Doch laut „Bild“ soll der Kölner nach einem heftigen Streit mit Kandidatin Melanie Müller aus der Sendung geflogen sein. Die Tageszeitung berichtete von Drohgebärden gegenüber der ehemaligen Dschungelkönigin. Gesehen hat man den Streit im TV allerdings nicht – denn die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ wurde nach dem plötzliche Tod von Willi Herren, der ebenfalls im Cast war, abgesetzt.

Henrik Stoltenberg nahm an „Temptation Island VIP“ 2021 teil

Freundin Paulina Ljubas nahm er an Ab November 2021 war Henrik Stoltenberg dann in einem weiteren Trash-Format zu sehen: Gemeinsam mit seiner damaligennahm er an „Temptation Island VIP“ teil. Im Rahmen der Show testeten die beiden ihre Beziehung – was schließlich zur Trennung führte, nachdem beide fremdgegangen waren.

Henrik Stoltenberg: Trennung von Feundin Paulina Ljubas

Anfang Dezember 2020 hatte Henrik Stoltenberg seine neue Beziehung mit der ehemaligen „Köln 50667“-Darstellerin Paulina Ljubas verkündet. Doch nach ihrem TV-Treuetest ging die Beziehung in die Brüche. Der Politiker-Enkel verschwand in einer Folge mit einer anderen Frau im Gebüsch, es soll dort zum Oralsex gekommen sein. Als Rache knutschte Paulina mit einem anderen. Später wurde bekannt, dass Henrik bereits während einer anderen Reality-Show versucht haben soll, mit einer der Kandidatinnen anzubandeln.

Dass der 25-Jährige es mit der Treue wohl nicht ganz so genau nimmt, machte Paulina in einem Instagram-Video nach der Trennung klar: „Ich habe so viele Sprachnotizen und Screenshots, die alle beweisen, dass Henrik einfach die ganze Zeit fremdgegangen ist“, behauptete sie.

Hat Henrik Stoltenberg eine neue Freundin?

Nach der Trennung von seiner Ex-Freundin ist nichts über eine neue Frau an seiner Seite bekannt. Henrik Stoltenberg scheint somit also Single zu sein.

Henrik Stoltenberg ist auf Weltreise mit Sandy Phäse

Seit dem 3. Januar 2022 ist der Reality-Star auf Weltreise. Gemeinsam mit Reality-Darsteller Sandy Phäse, der unter anderem durch „Kampf der Realitystars“ bekannt ist, reist er 87 Tage lang um die Welt. Gestartet sind sie in London, von dort aus ging es bereits nach Dublin, Schottland und Island. Ende Februar befinden sie sich in Brasilien.

Henrik Stoltenberg auf Instagram

Auf Instagram folgen dem Minister-Enkel derzeit 266.000 Fans (Stand: 24.02.2022). Auf seinem öffentlichen und verifizierten Account postet er hauptsächlich Selfies, Beiträge zu seinen Reality-Formaten und Reise-Fotos.