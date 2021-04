Am Montag, 12. April 2021 startet die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ auf Sat.1. In der Reality-Show treten die Teilnehmer wieder den Kampf um die goldene Kokosnuss und ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro in Thailand an. Unter den neuen Kandidaten ist auch Kate Merlan. Die 34-Jährige ist als Tattoo-Model, Influencerin und Reality-Star bekannt. Außerdem zog sie durch ihre Liebesbeziehung zu den Künstlern Nino De Angelo und Benjamin Boyce die Aufmerksamkeit auf sich.

Freund, Alter und Instagram – alle Infos und Fakten zu Kate Merlan findet ihr hier.

Kate Merlan Steckbrief: Alter, Freund, Sternzeichen

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um das Tattoo-Model im Überblick:

Name: Kate Merlan

Alter: 34

Geburtstag: 11.02.1987

Sternzeichen: Wassermann

Geburtsort: Salzwedel (Sachsen-Anhalt)

Wohnort: Köln

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Tattoo-Model, Influencerin, TV-Star

Freund: Jakub Jarecki

Kate Merlan war früher mit Nino de Angelo liiert

2017 war Kate Merlan in einer Beziehung mit Schlagersänger Nino de Angelo. Das Paar hatte schon Pläne für die Zukunft – heiraten und Kinder bekommen. Sie ließen sich sogar Partner-Tattoos stechen. Doch die Beziehung hielt nicht lange und schon nach kurzer Zeit folgte die Trennung.

Kate Merlan war mit Benjamin Boyce zusammen

Kate Merlan und Benjamin Boyce lernten sich 2018 zufällig in Köln auf der Hohenzollernbrücke kennen. Der ehemalige „Caught In The Act“-Sänger machte auf Kates Brüste, die sich durch den Wind entblößt haben, aufmerksam. Nach dieser Begegnung waren Kate Merlan und der Sänger ein Paar.

Kurz nach der Ausstrahlung von „Das Sommerhaus der Stars 2019“ trennten sich die beiden. Boyce wollte dem Kinderwunsch von Kate nicht nachgehen und schon während des Drehs hatten beide große Kommunikationsprobleme.

Wer ist der neue Freund von Kate Merlan?

Fußballprofi Jakub Jarecki ist der neue Freund an Kate Merlans Seite. Im Interview mit der „Bild“ bestätigt sie ihre Beziehung: „Ja, es stimmt, ich habe einen neuen Freund. Wir sind das perfekte Team und ich glaube, wir werden mal heiraten.“ Das Paar scheint bis über beide Ohren verliebt zu sein, doch der Profi-Fußballer hatte schon viele Frauen vor dem Tattoo-Model. Damit soll aber laut der eifersüchtigen Kate nun Schluss sein.

Kate Merlan: Schönheits-OP an den Zehen

Wie RTL berichtete, ließ sich Kate Merlan an den Füßen operieren. Der Grund: Sie fand ihre Füße hässlich, vor allem ihre Zehen. In einer Klinik in Düsseldorf ließ sie den Eingriff durchführen. Der Chirurg Adem Erdogan führte die OP durch. Bei einem solchen Eingriff wird ein mittlerer Teil der Knochen in den Zehen entfernt und somit verkürzt. Anschließend wird jeder Zeh mit kleinen Metallstäben stabilisiert, damit die durchtrennten Knochen wieder gerade zusammenwachsen können.

„Das Sommerhaus der Stars“ und Co.: Kate Merlan im TV

Merlan nahm neben TV-Formaten wie „Das Sommerhaus der Stars 2019“ noch an weiteren Shows wie „Newtopia“ und 2018 bei „Get the F*ck out of my House“ teil. Außerdem war die Influencerin in Formaten wie „Achtung Kontrolle“, „Das perfekte Dinner“, „Take me Out“, „Mieten, Kaufen, Wohnen“ und „Shopping Queen“ zu sehen.

Die Teilnehmer bei „Promis unter Palmen“ 2021

In der neuen Staffel von „Promis unter Palmen“ nehmen zwölf Kandidaten teil. Alle mussten vorab 15 Tage lang in Quarantäne. Wer außer Kate Merlan nach Thailand geflogen ist, erfahrt ihr hier: