Schon in wenigen Wochen startet die Reality-Show „Promis unter Palmen“ 2021 auf Sat.1. Auch in Staffel 2, die ab 12. April läuft, treten die Kandidaten den Kampf um die goldene Kokosnuss an. Unter den neuen Teilnehmern ist auch Marcus Prinz von Anhalt. Immer wieder sieht man den Nachtclub- und Bordellbesitzer in TV-Formaten. Doch wer ist der Mann mit dem Adoptiv-Adelstitel?

Vermögen, Kinder und Instagram– alle Infos und Fakten zu Prinz Marcus von Anhalt findet ihr hier.

Marcus Prinz von Anhalt Steckbrief: Dubai, Freundin, Kinder

Hier findet ihr alle wichtigen Fakten rund um den deutschen Bordellbesitzer im Überblick:

Name: Marcus Prinz von Anhalt

Alter: 54

Geburtstag: 20.12.1969

Sternzeichen: Schütze

Geburtsort: Pforzheim

Wohnort: Dubai

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Unternehmer

Freundin: Gia

Kinder: eine Tochter

Marcus Prinz von Anhalt: Bordelle, Adoption, AfD

Marcus Prinz von Anhalt machte eine Lehre zum Metzger und Koch, eröffnete schon früh das erste eigene Bistro. Später gründete der Unternehmer eine Baufirma, doch das große Geld verdient der Prinz mit dem Besitz von mehreren Bordellen. Viele bezeichnen ihn auch als „Rotlichtkönig“.

Der Unternehmer hat den Titel „Prinz“ nicht geerbt, sondern gekauft. Er hat sich 2006 von Frédéric Prinz von Anhalt, Witwer der verstorbenen Zsa Zsa Gabor, adoptieren lassen. 2015 wurde er wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Er ging mehrfach gegen das Urteil vor und nahm während des Prozesses sogar an einer TV-Show teil.

AfD-Wähler ist. Seither ist es um den Bordellbesitzer ruhiger geworden. Auf Beiträgen von Baby-Affen, die er bei sich zuhause hält. Marcus Prinz von Anhalt gab 2017 öffentlich bekannt, dass erist. Seither ist es um den Bordellbesitzer ruhiger geworden. Auf Instagram sorgt er hin und wieder für Aufregung und Kritik mit, die er bei sich zuhause hält.

Wer ist die Freundin von Marcus Prinz von Anhalt?

Mit Freundin Gia führt der Prinz eine On-Off-Beziehung. In einem Interview verrät er gegenüber der „Bild“ noch ein privates Detail: „Wir haben eine offene Beziehung! Aber nur für mich offen, für Gia nicht“, so der Bordellbesitzer. 2010 kam die gemeinsame Tochter Shanaya in Monaco zur Welt.

Marcus Prinz von Anhalt Vermögen: So viel verdient der Bordellbesitzer

Wie viele Millionen der Geschäftsmann genau auf seinem Konto hat, ist nicht bekannt. Laut der Internetseite vermoegenmagazin.de wird sein Vermögen auf etwa 120 Millionen Euro geschätzt. Marcus Prinz von Anhalt gibt selbst an, 40 luxuriöse Autos, ein Anwesen in Los Angeles sowie Häuser in Fort Lauderdale, St. Gallen, Pforzheim, Dubai, Monaco zu besitzen.

Die Teilnehmer bei „Promis unter Palmen“ 2021

In der neuen Staffel von „Promis unter Palmen“ nehmen zwölf Kandidaten teil. Alle mussten vorab 15 Tage lang in Quarantäne. Wer außer Marcus Prinz von Anhalt nach Thailand geflogen ist, erfahrt ihr hier: