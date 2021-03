Im Februar wurde die Show „Promis unter Palmen“ 2021 in Thailand produziert. Staffel 2 startet am 12. April 2021 auf Sat.1. Eine der Kandidatinnen ist Dragqueen Katy Bähm. Sie kämpft mit den anderen 11 Teilnehmern um das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Bekannt wurde Katy Bähm durch die ProSieben-Show „Queen of Drags“.

Alle Infos zu Katy Bähm, ihrem Leben und ihrer Karriere findet ihr in diesem Porträt.

Katy Bähm Steckbrief: Alter, Größe, Verlobter, Instagram

Name: Katy Bähm

Bürgerlicher Name: Burak Bildik

Alter: 27

Geburtstag: 04. September 1993

Sternzeichen: Jungfrau

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Größe: Unbekannt

Beruf: Travestie-Künstlerin, Dragqueen, DJane, Unternehmerin

Katy Bähm: Bekannt durch „Queen of Drags“

Seit einigen Jahren ist Katy Bähm eine feste Größe in der LGBTQI*-Szene. Als sie sich vor einigen Jahren an Karneval als Lady Gaga verkleidete, entdeckte sie ihre Liebe zum Drag. Sie machte außerdem in diesem Zuge eine Ausbildung zur Makeup-Artistin. Bekannt wurde sie 2019 durch die Show „Queen of Drags“. Nach der vierten Ausgabe unter dem Motto „Divas and Icons“ musste sie jedoch die Show verlassen und belegte so den 6. Platz. Dennoch wurde sie dadurch zu einer der bekanntesten Dragqueens in Deutschland.

Letztes Jahr nahm sie bei „Promi Big Brother“ 2020 teil, wo sie ebenfalls Platz 6 belegte. Dort war sie als „ihr wahres Ich“ Burak Bildik zu sehen. Seit 2018 betreibt sie außerdem ihren Onlineshop „Bähm Bähm Wigs”, wo sie unter anderem ausgefallene Perücken und Wimpern verkauft. Zudem ist sie als erfolgreiche DJane tätig. Während dieser Zeit hat sie sogar ihre einstige Inspiration Lady Gaga getroffen.

Katy Bähm privat: Wer steckt dahinter?

Wer ist die Kunstfigur „Katy Bähm“? Katy Bähm heißt bürgerlich Burak Bildik. Sie ist türkischer Herkunft und wurde in eine muslimische Familie geboren. Dass sie homosexuell ist, würde in ihrer Familie totgeschwiegen. Vor allem ihr Vater sei sehr auf Distanz, sagte sie in einem Interview mit ProSieben. Aktuell wohnt Katy Bähm in Berlin.

Katy Bähm: Verlobung und Freund Francis

Katy Bähm lebt zusammen mit ihrem langjährigen Freund Francis Walter in Berlin. Am 6. September 2019 haben sich die beiden verlobt. Kürzlich posteten sie ein Bild auf Katy Bähms Instagram-Account, auf dem sie verkündeten, dass die Heirat bald stattfinden wird und sie ihre Ringe bereits gekauft haben.

Katy Bähm: Instagram und TikTok

Katy Bähm ist erfolgreiche Influencerin und hat auf Instagram bereits über 120.000 Follower (Stand März 2021). Dort zeigt sie sich auch natürlich und ungeschminkt. Auch auf der Plattform TikTok ist sie aktiv, wo sie sich oft privat zeigt und gerne Make-Up- und Tanzvideos mit ihren Fans teilt. Kürzlich verkündete sie dort auch ihre Teilnahme bei „Promis unter Palmen“.

Das sind die Kandidaten von „Promis unter Palmen“ 2021

Insgesamt zwölf Teilnehmer kämpfen bei „Promis unter Palmen“ um die Goldene Kokosnuss und das damit verbundene Preisgeld. Wer neben Katy Bähm noch alles dabei ist, erfahrt ihr hier: