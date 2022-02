Am Samstag, 19.2., steht der vorletzte Wettkampftag bei Olympia 2022 in Peking statt. In acht Entscheidungen werden die Medaillen vergeben. Auch deutsche Athleten greifen nach Edelmetall. Die Entscheidungen des Tages und die Chancen für Deutschland im Überblick:

Zweierbob der Frauen

Nach dem Dreifacherfolg der Männer im Zweierbob, erhoffen sich auch die Frauen eine Medaille. Die ersten beiden Läufe im Eiskanal in Peking finden bereits am Freitag statt. Am Samstag fahren die Bobpilotinnen ab 13 Uhr deutscher Zeit um den Olympiasieg. Titelverteidigerin Mariama Jamanka gehört mit ihrer Anschieberin Alexandra Burghardt genauso zu den Favoritinnen wie die anderen beiden deutschen Bobs mit Laura Nolte/Deborah Levi und Kim Kalicki/Lisa Buckwitz. Ebenfalls stark einzuschätzen sind die US-Amerikanerinnen Kaillie Humphries und Elana Meyers Taylor.

Eiskunstlauf – Paarlauf Kür

Um 12 Uhr deutscher Zeit geht es auf dem Eis um den Olympiasieg im Eiskunstlauf der Paare. 2018 wurden Aljona Savchenko und Bruno Massot für Deutschland Olympiasieger. Zu seinem Olympiaeinsatz nach langer Corona-Quarantäne kommt Nolan Seegert mit seiner Partnerin Minerva Hase. Das deutsche Duo hat nur Außenseiterchancen. Favoriten sind die beiden Russischen Teams Anastasia Mischina/Aleksander Galliamow und Jewgenija Tarassowa/Wladimir Morosow sowie China mit Sui Wenjing/Han Cong.

Curling – Finale Männer

Frühaufsteher können sich um 7:05 Uhr das Finale der Männer zwischen Schweden und Großbritanninien im Curling anschauen. Die USA, Olympiasieger vor vier Jahren, verloren das Spiel um Platz drei gegen Kanada. Ein deutsches Team war bei den Winterspielen nicht am Start.

Eisschnelllauf – Massenstart der Männer

Um 9:30 Uhr starten die Eisschnellläufer im Massenstart. Der Olympiasieger von 2018 Seung-Hoon Lee aus Südkorea gehört genauso zu den Favoriten wie der Belgier Bart Swings und der Niederländer Jorrit Bergsma. Wie weit es der deutsche Starter Felix Rijhnen schafft, bleibt abzuwarten.

Eisschnelllauf – Massenstart der Frauen

Direkt im Anschluss laufen auch die Frauen im Massenstart um den Olympiasieg. Claudia Pechstein kommt dann zu ihrem zweiten Einsatz bei diesen Spielen. Zu den Favoritinnen gehört sie, genauso wie die zweite deutsche Starterin Michelle Uhrig, nicht. Ivanie Blondin (Kanada), Francesca Lollobrigida (Italien) und Irene Schouten (Niederlande) sind die größten Gold-Anwärterinnen. Start des Massenstarts ist um 10 Uhr.

Langlauf – 50 Kilometer Freistil der Männer

Die Olympischen Winterspiele sind für die deutschen Langläufer bisher sehr erfolgreich. Zwei Medaillen gab es bisher für das deutsche Team, davon eine Goldene. Die deutschen Männer sind bisher leer ausgegangen. Über die 50 Kilometer zählen sie zwar auch nicht zu den Favoriten, dennoch kämpfen Lucas Bögl, Jonas Dobler, Friedrich Moch und Florian Notz um eine Topplatzierung. Beste Chancen auf Gold haben Alexander Bolschunow (Russisches Olympisches Komitee) und Erik Valnes (Norwegen). Start des Rennens ist um 7 Uhr.

Ski Alpin – Mixes Mannschaft

Die letzte Chance auf eine Medaille haben die deutschen Ski Alpin Fahrer am Samstag im Team Wettbewerb. Wer die Rennen anschauen möchte, muss früh aufstehen. Um 5:46 Uhr kämpfen Linus Straßer, Alexander Schmid, Julian Rauchfuß, Lena Dürr, Emma Aicher und Kira Weidle um einen Platz auf dem Podest. Können sie für eine Überraschung sorgen? Favoriten auf den Olympiasieg sind Österreich und die USA.

Ski Freestyle – Halfpipe Herren Finale

Wer wird Olympiasieger in der Halfpipe? Das entscheidet sich um 2:30 Uhr deutscher Zeit. Größte Gold-Favoriten sind Nico Porteous aus Neuseeland und der Olympiasieger von vor vier Jahren David Wise (USA). Deutsche Starter treten nicht an.

Alle Infos zu Olympia 2022 in Peking

In dieser Übersicht sind die wichtigsten Infos zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking aufgelistet: