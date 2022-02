Olympische Winterspiele 2022: Am heutigen Samstag, 05.02.2022, ist es soweit. Das Skispringen bei Olympia beginnt. Sowohl die Damen als auch die Herren gehen heute an den Start. Die Herren beginnen mit der Qualifikation von der Normalschanze. Bei den Frauen geht es direkt mit dem Wettkampf – also ohne Qualifikation – los.

Wann gehen die Skispringer/innen an den Start ?

an den ? Wie sieht der Zeitplan aus?

aus? Wo wird das Skispringen live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Alle Infos findet ihr hier.

Olympia 2022 Skispringen: Start, Zeitplan und Termine

Das Skispringen bei den Olympischen Winterspielen beginnt am Samstag, 05.02.2022. Insgesamt fünf Events im Skispringen werden bei Olympia 2022 in Peking ausgetragen. Dabei kämpfen die Männer von der Normalschanze, der Großschanze und im Team um Gold. Die Frauen treten von der Normalschanze an, zudem gibt es einen Mixed-Wettbewerb.

Alle Infos zum Skispringen bei Olympia 2022 hier im Überblick (deutsche Zeit):

Samstag, 05.02.2022:

Qualifikation der Herren von der Normalschanze um 7:20 Uhr

Einzelwettkampf der Damen von der Normalschanze um 11:45 Uhr

Sonntag, 06.02.2022:

Einzelwettkampf der Herren von der Normalschanze um 12:00 Uhr

Montag, 07.02.2022:

Mixed-Team von der Normalschanze um 12:45 Uhr

Freitag, 11.02.2022:

Qualifikation der Herren von der Großschanze um 12:00 Uhr

Samstag, 12.02.2022

Einzelwettkampf der Herren von der Großschanze um 12:00 Uhr

Montag, 14.02.2022

Teamspringen der Herren von der Großschanze um 12:00 Uhr

Skispringen Olympia 2022: Gibt es eine Übertragung im TV?

Für alle Skisprung-Fans gibt es gute Nachrichten: Das Skispringen bei den Olympischen Winterspielen wird im frei empfangbaren Fernseher zu sehen sein. Sowohl die ARD als auch das ZDF haben sich die Rechte gesichert. Auch bei Eurosport wird das gesamte Skispringen live übertragen.

ARD und Eurosport-Übertragung:

Samstag, 05.02.2022

Freitag, 11.02.2022

Montag, 14.02.2022

ZDF und Eurosport-Übertragung:

Sonntag, 06.02.2022

Montag, 07.02.2022

Samstag, 12.02.2022

Skispringen Olympia 2022: Wird es einen kostenlosen Livestream geben?

Auch hier gibt es positive Nachrichten. Sowohl ARD als auch ZDF bieten einen kostenlosen Livestream an. Auch bei Eurosport wird es einen Livestream geben. Der Sportsender überträgt alle Wettkämpfe im Eurosport Player, welcher kostenpflichtig ist.

Hier findet ihr alle Infos zur Übertragung vom Skispringen bei den Olympischen Winterspielen: