permanenten Corona-Tests unterziehen. Es gibt auch schon die ersten positiven Fälle. Kurz vor dem offiziellen Start der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking kommen immer mehr Sportler in China an. Dort müssen sich alle Beteiligtenunterziehen. Es gibt auch schon die ersten positiven Fälle.

Wie ist die Lage im deutschen Team ?

? Welche Corona-Regeln gelten bei Olympia in Peking?

gelten bei Olympia in Peking? Welche anderen Nationen sind bereits von Corona-Fällen betroffen?

Hier gibt es alle Infos zum Thema Corona bei Olympia in Peking

Team Deutschland – So ist die Corona-Lage bei der deutschen Olympia-Mannschaft

Wenige Tage vor der Eröffnungsfeier hat sich eine große Reisegruppe des Deutschen Olympischen Sportbundes mit zahlreichen Medaillenanwärtern auf den Weg zu den Winterspielen gemacht. 40 Athletinnen und Athleten sowie unter anderen DOSB-Präsident Thomas Weikert begaben sich am Montagnachmittag von Frankfurt aus auf den gut neunstündigen Flug nach Peking.

Neben den Skispringern um Karl Geiger waren auch die deutschen Biathleten mit der von einer Corona-Infektion genesenen Franziska Preuß und die Rodel-Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt beim Flug LH 724 an Bord.

„Die Vorfreude überwiegt. Aber die Anspannung ist schon groß“, sagte Weikert vor dem Abflug. Das Risiko, dass es nach der Landung trotz aller Vorkehrungen zu positiven PCR-Tests komme, sei schließlich „nicht auszuschließen“. Mental und auch rein sportlich sieht der 60-Jährige das deutsche Team aber "gut vorbereitet". Bislang sind aus der deutschen Olympia-Mannschaft keine Corona-Fälle bekannt.

Der DOSB entsendet insgesamt 149 Sportlerinnen und Sportler zu den 24. Olympischen Winterspielen.

Welche Corona-Regeln gelten bei Olympia in Peking?

Für Chinas knallharte Null-Covid-Strategie ist die hoch ansteckende Virus-Variante Omikron der absolute Härtetest. Das Gastgeber-Land selbst hat das Virus bislang besser im Griff als andere Länder. Deshalb soll unbedingt vermieden werden, dass Olympia-Beteiligte in Kontakt mit der chinesischen Bevölkerung kommen. Die Organisatoren haben einen geschlossenen Kreislauf eingerichtet, in dem sich Sportler, Funktionäre und Helfer wie in einer Parallelwelt bewegen. In detaillierten Handbüchern sind Verhaltensregeln für alle Mitwirkenden festgehalten. Tägliche PCR-Tests und Masken sind Pflicht. Infizierte müssen sich in Quarantänehotels begeben. Ausländische Zuschauer sind nicht zugelassen. Auch in China gibt es keine Karten im freien Verkauf, nur ausgewählte Menschen dürfen auf die Tribünen.

Alle Anreisenden müssen sich vor dem Abflug und bei der Ankunft testen lassen. Bis zu 1700 Ankömmlinge wurden schon an einem Tag gezählt, wobei jeweils einige Dutzend Infektionen festgestellt worden waren.

Welche anderen Nationen und Sportler sind bereits von Corona-Fällen betroffen?

Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking haben die Organisatoren 24 weitere Corona-Fälle festgestellt. Wie das Organisationskomitee am Dienstag mitteilte, wurden am Montag 18 Einreisende positiv auf das Coronavirus getestet, darunter elf Athleten oder Teammitglieder. Zudem wurden bei sechs Personen, die sich bereits im geschlossenen Olympia-System befinden, Infektionen registriert. Am Vortag hatte es insgesamt 37 positive Tests gegeben, die Gesamtzahl der Corona-Fälle ist seit dem 23. Januar auf insgesamt 200 gestiegen.

Unter anderem ist Elana Meyers Taylor, eine der großen Rivalinnen der deutschen Bob-Pilotinnen bei den Olympischen Winterspielen, nach ihrer Ankunft in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab die Silbermedaillengewinnerin von 2014 und 2018 bei Twitter bekannt. Sie habe keine Symptome und befinde sich in einem Isolationshotel, schrieb die US-Amerikanerin.

Die russischen Skeleton-Medaillenkandidaten Nikita Tregubow und Wladislaw Semenow müssen nach positiven Corona-Tests komplett auf ihren Start bei den Olympischen Winterspielen in Peking verzichten.