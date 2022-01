Noch wenige Tage ist der Beginn der olympischen Winterspiele entfernt. Am Freitag, den 4. Februar findet die Eröffnungsfeier in Peking statt. Das ist der offizielle Beginn von Olympia 2022. Wie immer wird die Eröffnung ein riesiges Fest sein, bei dem die olympische Flamme am Austragungsort entzündet wird.

Um welche Uhrzeit findet die Eröffnungsfeier statt? Wo kann die Eröffnung im TV gesehen werden? Wer wird für Deutschland die Fahne tragen? Alle Infos zum Auftakt von Olympia 2022 gibt es hier.

Olympia 2022 Übertragung Uhrzeit: Wann und wo wird die Eröffnungsfeier im TV gezeigt?

Wer die große Eröffnung der olympischen Winterspiele im Fernsehen live verfolgen will, für den gibt es gute Nachrichten: Die Eröffnungsfeier wird im Free-TV gezeigt. Hier die Infos:

Free-TV: ZDF

Livestream : ZDF-Livestream in der Mediathek

: ZDF-Livestream in der Mediathek Datum: 4. Januar 2022

Uhrzeit: 12:10 Uhr (Deutsche Uhrzeit)

Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Eröffnungsfeier Olympia Ablauf: Das ist der Plan für die Eröffnung

Die olympischen Winterspiele werden in Peking um 20 Uhr Chinesische Standardzeit (13 Uhr Mitteleuropäische zeit) eröffnet. Die Eröffnungsfeier findet im Pekinger Nationalstadion statt – wo bereits im Jahr 2008 die Eröffnung der Sommerspiele in Peking stattfand.

Wie bei jeder Olympia-Eröffnung wird es auch diesmal eine Zeremonie mit Tanzbeiträgen, Musik und Feuerwerk geben. Thematisch soll der Chinesische Frühling im Vordergrund stehen, da dieser am Tag der Eröffnung stattfindet.

Wegen der Corona-Pandemie wird die Eröffnungszeremonie jedoch kleiner ausfallen als in vorherigen Jahren, sowohl was Zuschauer als auch was Teilnehmer angeht. Es werden nur ausgewählte Zuschauer zur Feier eingeladen, es gab keinen allgemeinen Ticketverkauf. Es werden rund 3000 Personen an der 100-minütigen Show teilnehmen.

Olympia 2022 Fahnenträger: Wer trägt für Deutschland die Fahne?

Nach der Show, die vom Gastgeberland China ausgestaltet wird, findet der Einmarsch der Fahnenträger statt. Wie jedes Mal beginnt Griechenland mit dem Einmarsch, danach folgt die alphabetische Reihenfolge. Lediglich das Gastgeberland, China, bekommt eine Sonderplatzierung, und zwar laufen die Chinesen zum Schluss ein.

Die Sportlerinnen und Sportler, die die Fahnen ins Stadion tragen werden stehen für die meisten Länder noch nicht fest. Deutschland will am 3. Februar die Fahnenträger bekanntgeben.