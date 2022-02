Rodeln, Eishockey, Skispringen, Biathlon und Co. – in zahlreichen spannenden Einzel- und Teamwettbewerben bietet Olympia auch 2022 für Millionen von Menschen vor dem Fernseher jeden Tag Abwechslung pur. Sportfans haben in den kommenden Tagen und Wochen die Wahl, welche der zahlreichen Disziplinen sie verfolgen möchten. Vom 4. bis zum 20. Februar finden Sportarten. Wann werden die unterschiedlichen Disziplinen ausgetragen? und Co. – in zahlreichen spannenden Einzel- und Teamwettbewerben bietetauchfür Millionen von Menschen vor dem Fernseher jeden Tag Abwechslung pur. Sportfans haben in den kommenden Tagen und Wochen die Wahl, welche der zahlreichensie verfolgen möchten. Vom 4. bis zum 20. Februar finden die Olympischen Winterspiele in Peking statt. Die Athleten aus aller Welt messen sich dabei in 15Wann werden die unterschiedlichen Disziplinen ausgetragen?

Wir haben den Zeitplan bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 in einer Übersicht mit Terminen der Disziplinen, Datum und Uhrzeit zusammengefasst.



Olympia 2022: Zeitplan und Termine der Olympischen Winterspiele in Peking

Auch Olympia 2022 startet mit dem großen Spektakel der Eröffnungsfeier. Der Termin in Peking ist Freitag, 4. Februar 2022. Mit der Schlussfeier am 20. Februar 2022 enden die Winterspiele.

4.2.22: Eröffnungsfeier

20.2.22: Schlussfeier



Olympia Zeitplan 2022: Termine der Sportarten

In dieser Übersicht sind die Sportarten bei Olympia 2022 in Peking mit Terminen aufgelistet. Die Uhrzeit entspricht der deutschen Zeit. Die Biathlon-Wettbewerbe in Zhangjiakou beginnen am Samstag um 10 Uhr mit der Mixed-Staffel. Für das deutsche Team gehen Vanessa Voigt, Herrmann, Benedikt Doll und Nawrath an den Start.

Eishockey Zeitplan Olympia 2022

Eishockey Herren

Vorrunde : 10. Februar 2022 bis 13. Februar 2022

: 10. Februar 2022 bis 13. Februar 2022 Finalrunde : 15. Februar bis 19. Februar 2022

: 15. Februar bis 19. Februar 2022 Finale: 20. Februar 2022, 5.10 Uhr

Eishockey Frauen

Vorrunde : 3. Februar 2022 bis 8. Februar 2022

: 3. Februar 2022 bis 8. Februar 2022 Finalrunde : 11. Februar 2022 bis 16. Februar 2022

: 11. Februar 2022 bis 16. Februar 2022 Finale: 17. Februar 2022, 5.10 Uhr

Biathlon Zeitplan Olympia 2022

5.2.22, 10 Uhr: Staffel Mixed

7.2.22, 10 Uhr: Einzel Frauen

8.2.22, 9.30 Uhr: Einzel Männer

11.2.22, 10 Uhr: Sprint Frauen

12.2.22, 10 Uhr: Sprint Männer

13.2.22, 10 Uhr: Verfolgung Frauen

13.2.22, 11.45 Uhr: Verfolgung Männer

15.2.22, 10 Uhr: Staffel Männer

16.2.22, 8.45 Uhr: Staffel Frauen

18.2.22, 10 Uhr: Massenstart Männer

19.2.22, 10 Uhr: Massenstart Frauen







Nordische Kombination Zeitplan Olympia 2022

9.2.22, 9/12 Uhr: Einzelwettkampf Männer

15.2.22, 9/12 Uhr: Einzelwettkampf Männer

17.2.22, 9/12 Uhr: Teamwettkampf Männer

Langlauf Zeitplan Olympia 2022

5.2.22, 8.45 Uhr: Skiathlon Frauen

6.2.22, 8 Uhr: Skiathlon Männer

8.2.22, 9 Uhr: Sprint Frauen

8.2.22, 9.50 Uhr: Sprint Männer

10.2.22, 8 Uhr: 10 km Frauen klassisch

11.2.22, 8 Uhr: 15 km Männer klassisch

12.2.22, 8.30 Uhr: Frauen Staffel

13.2.22, 8 Uhr: Männer Staffel

16.2.22, 10 Uhr: Team Sprint Frauen klassisch

16.2.22, 10.40 Uhr: Team Sprint Männer klassisch

19.2.22, 7 Uhr: 50 km Männer Freistil Massenstart

20.2.22, 7.30 Uhr: 30 km Frauen Freistil Massenstart

Eiskunstlauf Zeitplan Olympia 2022

4.2.22, 3.02 Uhr: Team Event

6.2.22, 2.37 Uhr: Team Event

7.2.22, 2.22 Uhr: Team Event

8.2.22, 2.22 Uhr: Männer Kurzprogramm

10.2.22, 2.38 Uhr: Männer Kür

12.2.22, 12.07 Uhr: Eistanz Kurztanz

14.2.22, 2.22 Uhr: Eistanz Kür

15.2.22, 11.08 Uhr: Frauen Kurzprogramm

17.2.22, 11.08 Uhr: Frauen Kür

18.2.22, 11.38 Uhr: Paarlauf Kurzprogramm

19.2.22, 12.08 Uhr: Paarlauf Kür

20.2.22, 5 Uhr: Gala

Skispringen Zeitplan Olympia 2022

5.2.22, 11.45 Uhr: Einzelwettkampf Frauen

6.2.22, 12 Uhr: Einzelwettkampf Männer

7.2.22, 12.45 Uhr: Mixed Wettkampf

12.2.22, 12 Uhr: Einzelwettkampf Männer

14.2.22, 12 Uhr: Teamwettkampf Männer

Ski Alpin Zeitplan Olympia 2022

6.2.22, 4 Uhr: Abfahrt Männer

7.2.22, 3.15/6.45 Uhr: Riesenslalom Frauen

8.2.22, 4 Uhr: Super-G Männer

9.2.22, 3.15/6.45 Uhr: Slalom Frauen

10.2.22, 3.30/7.15 Uhr: Kombination Männer

11.2.22, 4 Uhr: Super-G Frauen

13.2.22, 3.15/6.45 Uhr: Riesenslalom Männer

15.2.22, 4 Uhr: Abfahrt Frauen

16.2.22, 3.15/6.45 Uhr: Slalom Männer

17.2.22, 3.30/7 Uhr: Kombination Frauen

19.2.22, 4 Uhr: Parallel Event

Rodeln Zeitplan Olympia 2022

5.2.22, 12.10 Uhr: Einsitzer Männer

6.2.22, 12.30 Uhr: Einsitzer Männer

7.2.22, 12.50 Uhr: Einsitzer Frauen

8.2.22, 12.50 Uhr: Einsitzer Frauen

9.2.22, 13.20 Uhr: Zweisitzer Männer

10.2.22, 14.30 Uhr: Teamstaffel

Eisschnelllauf Zeitplan Olympia 2022

5.2.22, 9.30 Uhr: 3.000 m Frauen

6.2.22, 9.30 Uhr: 5.000 m Männer

7.2.22, 9.30 Uhr: 1.500 m Frauen

8.2.22, 11.30 Uhr: 1.500 m Männer

10.2.22, 13.00 Uhr: 5.000 m Frauen

11.2.22, 9 Uhr: 10.000 m Männer

12.2.22, 9.53 Uhr: 500 m Männer

13.2.22, 14.56 Uhr: 500 m Frauen

15.2.22, 7.30 Uhr: Team Verfolgung Fauen

15.2.22, 7.52 Uhr: Team Verfolgung Männer

17.2.22, 9.30 Uhr: 1.000 m Frauen

18.2.22, 9.30 Uhr: 1.000 m Männer

19.2.22, 8 Uhr: Massenstart Männer

19.2.22, 8.45 Uhr: Massenstart Frauen

Bob Zeitplan Olympia 2022

13.2.22, 2.30 Uhr: Monobob Frauen

14.2.22, 2.30 Uhr: Monobob Frauen

14.2.22, 13.05 Uhr: Zweisitzer Männer

15.2.22, 13.15 Uhr: Zweisitzer Männer

18.2.22, 13 Uhr: Zweisitzer Frauen

19.2.22, 2.30 Uhr: Viersitzer Männer

19.2.22, 13 Uhr: Zweisitzer Frauen

20.2.22, 2.30 Uhr: Viersitzer Männer

Shorttrack Zeitplan Olympia 2022

5.2.22, 13.23 Uhr: Mixed Team Staffel

7.2.22, 12.30 Uhr: 500 m Frauen

7.2.22, 12.44 Uhr: 1.000 m Männer

9.2.22, 12 Uhr: 1.500 m Männer

11.2.22, 12 Uhr: 1.000 m Frauen

13.2.22, 12 Uhr: 500 m Männer

13.2.22, 12.35 Uhr: 3.000 m Frauenstaffel

16.2.22, 12.30 Uhr: 1.500 m Frauen

16.2.22, 13.32 Uhr: 5.000 m Männerstaffel

Snowboard Zeitplan Olympia 2022

6.2.22, 2.30 Uhr: Snowboard Slopestyle Frauen

7.2.22, 5 Uhr: Snowboard Slopestyle Männer

8.2.22, 7.30 Uhr: Parallel-Riesenslalom Frauen

8.2.22, 7.50 Uhr: Parallel-Riesenslalom Männer

9.2.22, 7.30 Uhr: Snowboard Cross Frauen

10.2.22, 2.30 Uhr: Snowboard Halfpipe Frauen

10.2.22, 7 Uhr: Snowboard Cross Männer

11.2.22, 2.30 Uhr: Snowboard Halfpipe Männer

12.2.22, 3 Uhr: Mixed Team Snowboard Cross

15.2.22, 2.30 Uhr: Snowboard Big Air Frauen

15.2.22, 6 Uhr: Snowboard Big Air Männer

Hanna Faulhaber aus den USA in der Freestyle-Ski-Halfpipe.

© Foto: Jeff Mcintosh/dpa

Freestyle Skiing Zeitplan Olympia 2022

5.2.22, 12.30 Uhr: Buckelpiste Männer

6.2.22, 12.30 Uhr: Buckelpiste Frauen

8.2.22, 3 Uhr: Big Air Frauen

9.2.22, 4 Uhr: Big Air Männer

10.2.22, 12 Uhr: Mixed Team Aerials

14.2.22, 2.30 Uhr: Slopestyle Frauen

14.2.22, 12 Uhr: Aerials Frauen

15.2.22, 2.30 Uhr: Slopestyle Männer

16.2.22, 12 Uhr: Aerials Männer

17.2.22, 7 Uhr: Skicross Frauen

18.2.22, 2.30 Uhr: Halfpipe Frauen

18.2.22, 7.45 Uhr: Skicross Männer

19.2.22, 2.30 Uhr: Halfpipe Männer

Skeleton Zeitplan Olympia 2022

10.2.22, 2.30 Uhr: Männer

11.2.22, 2.30 Uhr: Frauen

11.2.22, 13.20 Uhr: Männer

12.2.22, 13.20 Uhr: Frauen

Curling bei Olympia 2022

8.2.22, 7.05 Uhr: Mixed Doubles Spiel um Platz 3

8.2.22, 13.05 Uhr: Mixed Doubles Finale

18.2.22, 7.05 Uhr: Männer Spiel um Platz 3

19.2.22, 7.05 Uhr: Männer Finale

19.2.22, 13.05 Uhr: Frauen Spiel um Platz 3

20.2.22, 2.05 Uhr: Frauen Finale

Olympia Peking 2022: Zeitverschiebung Deutschland

Hier eine Übersicht zu den wichtigsten Daten für Olympia 2022 in Peking:

Zeitverschiebung: Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Peking beträgt sieben Stunden. Wenn bei Olympia in Peking ein Wettkampf um 11 Uhr am Morgen beginnt, ist es in Deutschland erst 4 Uhr in der Nacht.

Termin : 02. Februar 2022 bis 20. Februar 2022

: 02. Februar 2022 bis 20. Februar 2022 Austragungsorte : Peking, Yanqing, Zhangjiakou

: Peking, Yanqing, Zhangjiakou Athleten : Fast 3.000

: Fast 3.000 Disziplinen: 15 Sportarten

Olympia Peking 2022 Disziplinen und Sportarten

Insgesamt haben die Olympischen Winterspiele in Peking 15 verschiedene Sportarten zu bieten. In diesem Jahr gibt es sieben neue Disziplinen im Olympia-Programm. Darunter Snowboard Cross, Ski Freestyle und Short Track, Monobob der Frauen und Big Air-Events im Ski Freestyle sowie Mixed-Events im Skispringen.

Aufgeteilt werden die Wettbewerbe auf drei Austragungsorte. In Chinas Hauptstadt Peking findet das Eishockey-Turnier, die Curling-Wettkämpfe sowie Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Short Track und Big Air (Snowboard und Ski Freestyle) statt. Doch auch die Eröffnungs- und Schlussfeier werden in Peking veranstaltet. In Yanqing, das rund 80 Kilometer nordwestlich von der Hauptstadt liegt, finden alle Rennen im Ski Alpin sowie die Wettkämpfe von Bob, Rodeln und Skeleton statt. Das 180 Kilometer entfernte Zhangjiakou ist Austragungsort für Biathlon, Nordische Kombination, Skispringen, Skilanglauf sowie Snowboard- und Ski Freestyle-Wettbewerbe.

Olympia 2024: Wann sind die nächsten Olympischen Spiele?

Auf die Olympischen Winterspiele folgen in zwei Jahren die Olympischen Sommerspiele. 2024 soll Olympia vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris stattfinden. Die französischen Hauptstadt wird damit zum dritten Mal nach 1900 und 1924 die Veranstaltung ausrichten.