Eisschnelllauf bei Olympia 2022 : Am Samstag, 05.02.2022, startete derbei den. Den Auftakt machten die Damen über 3000 Meter. Mit einem letzten Platz lief Claudia Pechstein in die Geschichtsbücher des olympischen Sports. In Peking stieg sie zur Rekord-Olympiasiegerin auf. Am Sonntag fiel eine weitere Medaillen-Entscheidung bei den Herren.